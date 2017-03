Propunerea lui Tariceanu de schimbare a modalitatii de numire a conducerii instantei supreme si a procurorilor sefi, pe ordinea de zi a Comisiei juridice din Senat

Calin Popescu-Tariceanu propune modificarea articolului 53 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, in sensul ca Inalta Curte de Casatie si Justitie isi numeste, dintre judecatorii care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii.Comisia a solicitat pe 14 martie pentru acest proiect un nou punct de vedere de la CSM - cel anterior datand din aprilie 2016 - si l-a invitat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la sedinta Comisiei.In prezent, art. 53 alin. 1 stipuleaza ca presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii de la ICCJ sunt 'numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii ICCJ care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani'.Calin Popescu-Tariceanu propune ca si art. 53 alin. 6 sa fie modificat prin initiativa sa de lege, astfel incat revocarea din functie a presedintelui, a vicepresedintelui sau a presedintilor de sectii de la Inalta Curte sa se faca "de ICCJ, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numarul membrilor acestora sau la cererea adunarii generale a instantei, pentru motivele prevazute la art. 51, alin. 2, care se aplica in mod corespunzator".In prezent, revocarea acestora din functie se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea CSM.In initiativa sa legislativa, Tariceanu propune ca alin. 2 al art. 53 sa fie abrogat - "Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. 1 decat motivat, aducand la cunostinta CSM motivele refuzului".De asemenea, presedintele Senatului propune si modificarea art. 54 alin. 1, in sensul ca procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al DIICOT si adjunctii acestuia sa fie numiti ''de CSM, dintre procurorii care au o vechime minima de zece ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data".Articolul 54 alin. 1 din lege prevede, in prezent, ca aceste numiri sunt facute de catre presedinte, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM.Initiativa legislativa a presedintelui Senatului vizeaza si modificarea alin. 4, astfel ca "revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. 1 se face de catre CSM, care se poate sesiza din oficiu la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ, pentru motivele prevazute la art. 51, alin. 2, care se aplica corespunzator".Tariceanu a mai propus abrogarea alin. 3 al articolului in discutie, care prevede ca presedintele poate refuza motivat numirea in respectivele functii, "aducand la cunostinta publicului motivele".