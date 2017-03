Ministerul Justitiei: Tudorel Toader si Hans Klemm au discutat despre sprijinul SUA in recuperarea prejudiciilor

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, au discutat, luni, despre proiecte comune in domeniul justitiei, inclusiv despre sprijinul oferit de Statele Unite in recuperarea prejudiciilor provenite din infractiuni, anunta Ministerul Justitiei, potrivit news.ro

"Cei doi oficiali au discutat aspecte referitoare la cooperarea bilaterală pe teme de justiţie, inclusiv derularea unor proiecte comune, printre care şi colaborarea oferită de către SUA în domeniul recuperării prejudiciilor provenite din infracţiuni", precizează reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Ei mai spun că, în cadrul discuţiilor dintre Toader şi Klemm, a fost reiterată deschiderea părţii române în ceea ce priveşte schimbul de experienţă cu partenerii americani, precum şi furnizarea de expertiză din partea acestora.

"Vizita de astăzi (luni, n.r.) a constituit un bun prilej pentru consolidarea relaţiilor de cooperare şi colaborare dintre cele două state", mai arată Ministerul Justiţiei.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, a declarat, luni, după întâlnirea de aproximativ o oră cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, că i-a transmis oficialului român sprijinul său şi al ţării sale pentru întărirea statului de drept.

"Am fost aici pentru a mă prezenta ministrului Justiţiei. Am avut o discuţie foarte bună despre istoria cooperării între Statele Unite şi România şi l-am asigurat pe ministrul Justiţiei de interesul continuu, al meu şi al ţării mele, în a-i susţine eforturile de a întări statul de drept în România şi de a lupta împotriva corupţiei", a spus Hans Klemm, la ieşirea din sediul Ministerului Justiţiei.

Întrebat dacă procurorul-şef al DNA ar trebui să demisioneze după decizia Curţii Constituţionale privind ancheta în cazul OUG 13, ambasadorul american a precizat: "Nu am discutat despre probleme legate de persoane".

Vizita ambasadorului american la sediul Ministerului Justiţiei a fost urmată de cea a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte privind activitatea instituţională a Direcţiei Naţionale Anticorupţie", a precizat Ministerul Justiţiei.

La rândul său, procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, a declarat, luni după-amiază, după ce s-a întâlnit cu ministrul Justiţiei, că Tudorel Toader nu i-a cerut demisia, iar ea nu intenţionează să demisioneze, deoarece DNA şi-a făcut treaba.

Ministrul Justiţiei a declarat, luni, că nu i-a prezentat primului-ministru concluziile verificărilor de la Parchetul General şi DNA, dar că va vorbi cu premierul până miercuri, când va anunţa rezultatul analizei.

Tudorel Toader a spus că nu s-a întâlnit cu procurorul-şef al DNA înainte sau în timpul evaluării, pentru că nu el trebuie să se deplaseze pentru aceste discuţii, procedura fiind "în sens invers".

Întrebat cum comentează declaraţiile preşedintelui potrivit cărora este mulţumit de activitatea procurorului-şef al DNA şi procurorului general al României şi ce va face în eventualitatea în care va propune revocarea acestora din funcţii şi va primi un refuz din partea şefului statului, ministrul Justiţiei a spus: "Preşedintele şi-a exprimat în repetate rânduri opinia. Eu îmi voi exprima opinia mea, în scris şi prin răspunsurile pe care vi le voi da miercuri, în conferinţa de presă”.

Verificările la Ministerul Public şi la Direcţia Naţională Anticorupţie au fost anunţate de ministrul Justiţiei în 12 martie, când spunea că va discuta cu procurorul general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Augustin Lazăr, şi cu procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, considerând că s-a încălcat legea, conform deciziei Curţii Constituţionale şi arăta că în două săptămâni va lua o decizie finală, inclusiv privind o eventuală revocare a celor doi, dar este posibil ca până atunci aceştia să demisioneze.

În 13 martie, ministrul Justiţiei afirma că nu le-a sugerat procurorului general al României şi procurorului-şef al DNA să îşi dea demisia, ci a invocat o instituţie care există în Codul Muncii, precizând că oricine poate să îşi dea demisia şi că nimeni nu este obligat să muncească împotriva voinţei lui.

Tudorel Toader a motivat evaluările prin faptul că, potrivit Constituţiei, “Ministerul Public îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei", iar ministrul Justiţiei are dreptul şi obligaţia de a verifica eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către procurorul general şi procurorul-şef al DNA, potrivit legii privind organizarea judiciară.

Ministrul Justiţiei a precizat că verificarea activităţii procurorului general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a procurorului-şef al DNA au fost făcute în baza Legii 304/2004, dar a evitat un răspuns privind procurorii pe care ar fi trebuit să îi desemneze pentru aceste evaluări.

Potrivit articolului 69 alineatul 1 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, ministrul Justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul-şef al DNA, de procurorul-şef al DIICOT ori de ministrul Justiţiei. Conform alineatului 2 al articolului 69, controlul constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în lucrările de competenţa parchetelor. Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi penale şi soluţiile adoptate.

În 15 martie, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-a întâlnit cu procurorul general, Augustin Lazăr, anunţând că au fost discutate "aspecte privind activitatea instituţională a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie".

Procurorul general al României declara că ministrul Justiţiei nu i-a cerut demisia la întâlnirea pe care au avut-o, iar discuţia a fost "foarte clarificatoare şi pozitivă, ceea ce este un fapt bun”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu crede că cel care o poate face din punct de vedere legal va solicita revocarea procurorului general şi a şefei DNA. Preşedintele a spus că este ”foarte mulţumit” de procurorul general şi procurorii şefi ai DNA şi DIICOT.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, referindu-se la evaluarea făcută de ministrul Justiţiei în privinţa activităţii procurorului general şi a şefei DNA, că are ”mare încredere” în ministrul Tudorel Toader.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara, la Antena 3, că îl va sprijini pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, indiferent ce decizie va lua cu privire la activitatea Codruţei Kovesi la şefia DNA şi a procurorului general, Augustin Lazăr, numai că abordarea acestuia trebuie să fie „cinstită, bine argumentată şi corectă”.