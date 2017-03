Sorin Grindeanu, dupa ce a fost la pescuit cu Dragnea, pentru prima oara: Eu, de exemplu, pot sa-l invat sa schieze, inteleg ca nu stie foarte bine

Sorin Grindeanu a afirmat s-a descurcat destul de bine pentru un incepator si s-a oferit sa-l invete pe Dragnea sa schieze."Ieri, cu dl Dragnea, ati pescuit in ape tulburi?" l-au intrebat ziaristii."Am invatat, e-adevarat, ca n-am mai pescuit pana acum. Inteleg ca asa, ca incepator, am stat foarte bine", a raspuns seful executivului.Intrebat daca s-a apropiat mai mult de liderul PSD la o partida de pescuit, Sorin Grindeanu a raspuns: "Acuma, unii stiu sa pescuiasca mai mult din zonele acestea cu specific larg, in zona de vest nu e asa o locatie potrivita sau un trend. Eu, de exemplu, pot sa-l invat sa schieze pe dl. Liviu Dragnea, ca inteleg ca nu stie foarte bine la acest domeniu".Replica lui Liviu Dragnea a venit cateva ore mai tarziu: "Daca e in stare, foarte bine, mi-as dori. Eu am reusit sa-l invat sa pescuiasca, sa vedem daca reuseste sa ma invete sa schiez", le-a spus liderul PSD ziaristilor.Jurnalistii au fost sceptici ca premierul a reusit sa invete sa pescuiasca inca de la o prima lectie. "L-am invatat sa nu se mai agate cu ancora de haine, ceea ce e foarte important", a precizat Liviu Dragnea. "Sunteti rautaciosi si dupa parerea mea sunteti si invidiosi", a adaugat, glumind, liderul social-democrat, potrivit Digi24.