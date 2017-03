VIDEO Patru politisti din Capitala, audiati dupa ce au facut gratar in timpul serviciului, intr-o hala din Giulesti

Reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti precizeaza ca cei patru politisti care apar in filmare fac parte din Sectia 4, fata de acestia fiind declansata cercetarea disciplinara.De asemenea, potrivit Politiei Capitalei, evenimentul s-a petrecut in urma cu zece zile, in timpul programului, in intervalul orar 17.00-18.00.Cei patru politisti sunt audiati in prezent."Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti condamna acest comportament si are toleranta zero fata de cei care nu isi exercita cu corectitudine atributiile de serviciu si dezaproba aceste forme de manifestare, izolate, dar care aduc atingere imaginii Politiei Capitalei si politistilor care isi desfasoara activitatea cu profesionalism¬, arata reprezentantii DGPMB.Precizarile Politiei Capitalei vin dupa ce pe internet au aparut imagini cu cei patru politisti care, intr-o hala din cartierul Giulesti, fac gratar si asculta muzica lautareasca.