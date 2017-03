Senat: Directorul SIE - numit de Parlament, la propunerea presedintelui Romaniei

Printr-un amendament propus de senatorul PSD Serban Nicolae, conducerea SIE se asigura de catre un director, cu rang de ministru, numit de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, la propunerea presedintelui Romaniei.'Un amendament pe care l-am formulat a fost insusit de intreaga comisie, in sensul in care armonizam dispozitiile Constitutiei Romaniei si Legea de functionare si organizare a Serviciului de Informatii Externe. Textul propus, in esenta, spune ca procedura este similara directorului Serviciului Roman de Informatii, in sensul in care Serviciul de Informatii Externe este condus de un director cu rang de ministru, numit de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, la propunerea presedintelui Romaniei. Cu aceste modificari, practic, a fost de acord toata lumea, am intrunit unanimitate atat in Comisia de control al activitatii SIE, cat si in Comisia de aparare si siguranta nationala din Senat. Este o propunere care nu implica niciun fel de diferente politice sau doctrinare si este in buna functionare atat a Parlamentului, in ceea ce priveste controlul civil asupra serviciilor de informatii, cat si in ceea ce priveste conducerea operativa si executiva a Serviciului de Informatii Externe', a spus senatorul PSD Serban Nicolae in timpul dezbaterilor.In prezent, conform Legii 1/1998, SIE este condus de catre un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea presedintelui Romaniei.In forma adoptata de Camera Deputatilor, propunerea legislativa prevede ca din Comisia speciala de control asupra activitatii SIE fac parte patru deputati si trei senatori, alesi din cadrul Comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale celor doua Camere.