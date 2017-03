Prognoza meteo: Vremea se va incalzi si va intra intr-un regim termic normal / Precipitatii, in primele zile din aprilie

In, la inceputul intervalului de prognoza, vremea se va incalzi, ajungand spre mijlocul primei saptamani sa fie mai calda decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime de 19 - 20 de grade Celsius. Dupa o racire de scurta durata, incepand din 31 martie, aceasta medie se va incadra in limite apropiate de normele perioadei, respectiv intre 16 si 18 grade. Temperaturile minime vor creste si ele, de la o medie de 1 - 2 grade pana la 6 - 7 grade in jurul datei de 30 martie. Ulterior, media acestora va scadea pana spre 2 - 3 grade in ultima noapte din martie, urmand sa oscileze intre 4 si 7 grade, deci si regimul termic nocturn va fi apropiat de cel normal pentru prima decada a lunii aprilie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 30 martie si, din nou, temporar, in timpul celei de-a doua saptamani.In zona, vremea se va incalzi treptat, ajungand spre mijlocul primei saptamani sa fie mai calda decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime de 19 - 20 de grade, iar ulterior vor fi variatii de la o zi la alta ale acestei medii, care se va incadra in limite apropiate de normele perioadei, respectiv intre 16 si 18 grade. Temperaturile minime vor creste si ele, de la o medie de 1 - 2 grade in prima noapte, pana spre 6 grade in jurul datei de 30 martie, iar apoi se va situa intre 4 si 7 grade, ceea ce semnifica si pentru regimul termic nocturn o evolutie apropiata de cea normala pentru prima decada a lunii aprilie. In ceea ce priveste aparitia ploilor, probabilitatea va fi mai ridicata in cursul celei de-a doua saptamani.In, in primele zile, vremea se va incalzi, ajungand mai calda decat in mod normal, in data de 29 martie, cand media temperaturilor maxime va fi de 18 - 19 grade. Ulterior unei raciri de scurta durata, aceasta medie se va incadra in limite apropiate de normele perioadei, respectiv intre 13 si 17 grade. Temperaturile minime vor creste si ele, de la o medie de-2 grade in prima noapte, pana la 3 - 4 grade in jurul datei de 30 martie. Ulterior, media acestora va oscila intre-1 si 4 grade, fapt ce semnifica si pentru regimul termic nocturn o situatie apropiata de cea normala in prima decada a lunii aprilie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, predominant sub forma de ploaie, va fi mai ridicata in data de 30 martie si din nou, temporar, in intervalul 3-9 aprilie.Prognoza de specialitate releva ca, in, vremea se va incalzi, devenind mai calda decat in mod normal, in data de 29 martie, atunci cand media regionala a temperaturilor maxime va atinge 18 - 19 grade Celsius. Dupa o racire de scurta durata in 30 si 31 martie, vremea se va incalzi din nou, apoi temperaturile diurne nu vor avea variatii semnificative, iar mediile valorilor maxime vor fi de 16 - 18 grade Celsius. Temperaturile minime vor creste si ele, de la o medie regionala in jurul a 0 grade in prima noapte, pana la 5 - 6 grade in jurul datei de 30 martie, apoi, media acestora va oscila intre 2 si 5 grade, fapt ce semnifica un regim termic nocturn apropiat de cel normal din prima decada a lunii aprilie. In regiune, ploile vor fi prezente in intervalul 29 - 30 martie si temporar, pe parcursul celei de-a doua saptamani.In, la inceputul intervalului de prognoza media temperaturilor maxime va fi de 11 grade Celsius, iar pe 29 martie ea va ajunge la 19 grade. Dupa doua zile mai reci, vremea se va incalzi din nou, astfel incat, pe 2 aprilie, media regionala a maximelor termice va reveni la 19 grade. In timpul celei de-a doua saptamani, aceeasi medie se va incadra intre 15 si 17 grade. Temperaturile minime vor creste si ele in urmatoarele zile, de la o medie in jurul a 0 grade in prima noapte, pana la 6 - 7 grade in jurul datei de 30 martie. Vor urma doua nopti cu minime termice apropiate de pragul inghetului, iar ulterior aceasta medie va oscila intre 2 si 5 grade, adica un regim termic nocturn apropiat de normalul primei decade a lunii aprilie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 30 martie si din nou in unele zile ale celei de-a doua saptamani.Zonava fi caracterizata in intervalul 28-30 martie de o vreme mai calda decat in mod obisnuit la sfarsit de martie, cu o medie a temperaturilor maxime de 17 - 18 grade Celsius. Dupa o racire de scurta durata, aceasta medie va creste treptat pana la 14 grade pe 3 aprilie, pentru ca ulterior sa se mentina apropiata de aceasta valoare. Temperaturile minime vor creste si ele, de la o medie de 2 grade in prima noapte, pana la 7 grade in jurul datei de 30 martie. Urmeaza o scadere de circa 5 grade, apoi pana pe 3 aprilie media minimelor termice va creste spre 5 - 6 grade Celsius. Ulterior, media va oscila intre 5 si 7 grade, ceea ce semnifica si pentru regimul termic nocturn o situatie apropiata de cea normala in prima decada a lunii aprilie, iar ploile va fi mai ridicata in intervalul 5 - 7 aprilie.In, procesul de incalzire a vremii va determina o medie regionala a temperaturilor maxime de 20 de grade pe 29 si 30 martie. Dupa o zi mai rece, din nou vremea se va incalzi, astfel incat pe 3 aprilie vor fi, in medie, temperaturi maxime de 18 grade. Ulterior, aceasta medie se va incadra in limite apropiate de normele perioadei, respectiv intre 16 si 18 grade Celsius. Temperaturile minime vor creste si ele, de la o medie de 1 - 2 grade in primele doua nopti, pana la 5 - 6 grade Celsius in jurul datei de 31 martie. Dupa o noapte rece, aceasta medie va urca treptat spre o medie de 4 - 6 grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata pe 30 martie si in intervalul 4 - 7 aprilie.In regiunea, procesul de incalzire a vremii va determina o medie regionala a temperaturilor maxime de 20 de grade pe 29 si 30 martie. Dupa o zi mai rece, din nou vremea se va incalzi astfel incat pe 3 aprilie vor fi, in medie, temperaturi maxime de 19 grade. Ulterior, aceasta medie se va incadra in limite apropiate de normele perioadei, respectiv intre 17 si 19 grade. Temperaturile minime vor creste si ele, de la o medie de 0 - 2 grade in primele doua nopti, pana la 4 - 5 grade Celsius in jurul datei de 31 martie. Dupa o noapte rece, aceasta medie va urca treptat spre 4 - 6 grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata pe 30 martie si in intervalul 3 - 7 aprilie.pana in data de 29 martie, vremea se va incalzi, astfel incat media maximelor termice va ajunge la valori in jurul a 10 grade. Zilele de 30 si 31 martie vor fi mai reci, dar ulterior media temperaturilor maxime se va incadra in limite apropiate de cele normale ale primei decade a lunii aprilie, respectiv intre 6 si 8 grade. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa intre-2 si 2 grade, exceptand noaptea de 27 spre 28 martie, precum si intervalul 30 martie - 1 aprilie, cand aceasta medie va fi de-4 si-3 grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare va fi mai ridicata in data de 30 martie si din nou in unele zile ale intervalului 3-8 aprilie.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%.