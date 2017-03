Ambasadorul SUA, Hans Klemm, in vizita la ministrul Justitiei, Tudorel Toader

Hans Klemm a intrat in sediul Ministerului Justitiei, luni, la ora 15.30."Reprezentantii Ambasadei SUA se intalnesc in mod constant cu oficialii romani sa discute probleme bilaterale de interes comun", a precizat Biroul de presa al ambasadei, in legatura cu vizita pe care ambasadorul Hans Klemm i-o face ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca nu i-a prezentat primului-ministru concluziile verificarilor de la Parchetul General si DNA, dar ca va vorbi cu premierul pana miercuri, cand va anunta rezultatul analizei.Tudorel Toader a spus ca nu s-a intalnit cu procurorul-sef al DNA inainte sau in timpul evaluarii, pentru ca nu el trebuie sa se deplaseze pentru aceste discutii, procedura fiind "in sens invers".Surse din DNA au declarat, pentru News.ro, ca procurorul-sef Laura Codruta Kovesi nu a fost invitata de ministrul Justitiei la discutii, in cadrul evaluarii activitatii conducerii acestei unitati de parchet.Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca evaluarile activitatii Ministerului Public si DNA au fost facute in termenul stabilit de 14 zile, care s-a implinit duminica seara, dar va proroga termenul de anuntare a rezultatelor cu doua zile, iar decizia si toate amanuntele legate de aceasta le va prezenta miercuri, intr-o conferinta de presa.Toader a fost intrebat si luni dimineata, cand a ajuns la Ministerul Justitiei, daca in cadrul acestei evaluari s-a intalnit si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa discutiile pe care le-a avut cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, insa a evitat un raspuns, aratand doar ca aceasta informatie va fi comunicata miercuri, in conferinta de presa.Intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui potrivit carora este multumit de activitatea procurorului-sef al DNA si procurorului general al Romaniei si ce va face in eventualitatea in care va propune revocarea acestora din functii si va primi un refuz din partea sefului statului, ministrul Justitiei a spus: "Presedintele si-a exprimat in repetate randuri opinia. Eu imi voi exprima opinia mea, in scris si prin raspunsurile pe care vi le voi da miercuri, in conferinta de presa".Verificarile la Ministerul Public si la Directia Nationala Anticoruptie au fost anuntate de ministrul Justitiei in 12 martie, cand spunea ca va discuta cu procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, considerand ca s-a incalcat legea, conform deciziei Curtii Constitutionale si arata ca in doua saptamani va lua o decizie finala, inclusiv privind o eventuala revocare a celor doi, dar este posibil ca pana atunci acestia sa demisioneze.In 13 martie, ministrul Justitiei afirma ca nu le-a sugerat procurorului general al Romaniei si procurorului-sef al DNA sa isi dea demisia, ci a invocat o institutie care exista in Codul Muncii, precizand ca oricine poate sa isi dea demisia si ca nimeni nu este obligat sa munceasca impotriva vointei lui.Tudorel Toader a motivat evaluarile prin faptul ca, potrivit Constitutiei, ¬Ministerul Public isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei", iar ministrul Justitiei are dreptul si obligatia de a verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre procurorul general si procurorul-sef al DNA, potrivit legii privind organizarea judiciara.Ministrul Justitiei a precizat ca verificarea activitatii procurorului general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a procurorului-sef al DNA au fost facute in baza Legii 304/2004, dar a evitat un raspuns privind procurorii pe care ar fi trebuit sa ii desemneze pentru aceste evaluari.Potrivit articolului 69 alineatul 1 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, ministrul Justitiei, cand considera necesar, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercita controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnati de procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul-sef al DNA, de procurorul-sef al DIICOT ori de ministrul Justitiei. Conform alineatului 2 al articolului 69, controlul consta in verificarea eficientei manageriale, a modului in care procurorii isi indeplinesc atributiile de serviciu si in care se desfasoara raporturile de serviciu cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate in lucrarile de competenta parchetelor. Controlul nu poate viza masurile dispuse de procuror in cursul urmaririi penale si solutiile adoptate.In 15 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit cu procurorul general, Augustin Lazar, anuntand ca au fost discutate "aspecte privind activitatea institutionala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie".Procurorul general al Romaniei declara ca ministrul Justitiei nu i-a cerut demisia la intalnirea pe care au avut-o, iar discutia a fost "foarte clarificatoare si pozitiva, ceea ce este un fapt bun".Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu crede ca cel care o poate face din punct de vedere legal va solicita revocarea procurorului general si a sefei DNA. Presedintele a spus ca este "foarte multumit" de procurorul general si procurorii sefi ai DNA si DIICOT.Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, referindu-se la evaluarea facuta de ministrul Justitiei in privinta activitatii procurorului general si a sefei DNA, ca are "mare incredere" in ministrul Tudorel Toader.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca il va sprijini pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, indiferent ce decizie va lua cu privire la activitatea Codrutei Kovesi la sefia DNA si a procurorului general, Augustin Lazar, numai ca abordarea acestuia trebuie sa fie ¬cinstita, bine argumentata si corecta".