Avocatul Poporului s-a autosesizat in privinta calitatii mai slabe a produselor alimentare din tarile mai sarace din UE

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la informatiile privind protestul statelor din Grupul de la Visegrad impotriva standardelor duble practicate de marile branduri la produsele alimentare si monitorizarea fenomenului de catre Ministerul Agriculturii din Romania, informeaza un comunicat al institutiei conduse de Victor Ciorbea.

Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 16 si art. 34 din Constitutie privind egalitatea in drepturi si dreptul la ocrotirea sanatatii.

"In 25 februarie 2017, pe portalul Hotnews si, ulterior, pe mai multe canale media, a fost publicata o informatie referitoare la faptul ca Grupul de la Visegrad a facut apel la celalalte state din Europa Centrala si de Est sa se alature initiativei impotriva standardelor duble practicate de marile branduri, prin practica folosirii unor ingrediente de calitate inferioara in produsele alimentare destinate vanzarii in statele mai sarace din Uniunea Europeana.

Asociatiile pentru protectia consumatorilor si Guvernele s-au plans ca unii producatori de alimente folosesc ingrediente mai ieftine in gama de produse destinata Europei Centrale si de Est (CEE) decat in bunurile vandute sub branduri identice in Germania si Austria. Practica este permisa in prezent, deoarece Uniunea Europeana solicita doar o lista de ingrediente pe ambalaj", notea

Ministrul Agriculturii, domnul Petre Daea a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca se va constitui 'un colectiv de munca' format din reprezentati ai ministerului, Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in vederea stabilirii daca folosirea standardelor duble este practicata de marile branduri si in Romania.

Avocatul Poporului din Bulgaria, doamna Maia Manolova, a facut apel, in 14 martie 2017, la incetarea discriminarii si a folosirii de standarde duble impotriva consumatorilor bulgari, in scrisori adresate comisarului european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, si Ombudsmanului European, Emily O'Reilly, astfel cum a transmis Agentia Bulgara de Presa BTA, preluata de Agerpres", se scrie in comunicatul Avocatul Poporului. Autoritatile din Cehia cauta aliati in Romania si in alte state care au aderat recent la Uniunea Europeana pentru a combate practica unor branduri internationale de a vinde produse de calitate mai slaba in Europa Centrala si de Est in comparatie cu produsele similare din Europa de Vest, a declarat ministrul adjunct al Agriculturii din Cehia, Jiri Sir, intr-un interviu video acordat HotNews, la Praga. Uniunea Europeana nu dispune de mijloace legale prin care sa penalizeze producatorii care distribuie sub aceleasi branduride calitate diferita in statele membre, a declarat comisarul pentru Sanatate si Sigurantalor, Vytenis Andriukaitis. Autoritatile ungare sustin ca marile companii obisnuiesc sa comercializeze produse de o calitate inferioara pe piata din estul Europei, chiar daca este utilizat acelasi brand si pret ca in tarile din vestul Europei.