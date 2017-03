GRECO ii intreaba pe Tariceanu si Dragnea ce masuri anti-coruptie a luat Parlamentul si daca a respectat recomandarile trimise in 2015

Scrisoarea GRECO a fost transmisa presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea."Va adresam rugamintea de a analiza recomandarile formulate de GRECO si de a ne transmite informatii cu privire la masurile adoptate la nivel legislativ si administrativ de catre Senat pentru implementarea acestora. Am apreciat primirea unui raspuns pana cel tarziu la data de 19 mai 2017", se arata in scrisoare.Solicitarea vine dupa ce, in 2015, GRECO a adoptat raportul de evaluare privind Romania, cu sugestii privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor.Recomandarile institutiei vizeaza intocmirea unui set de reguli clare de transparenta, integritate si conduita a parlamentarilor, ele fiind transmise Romaniei inca din 2015."In ceea ce priveste membrii Parlamentului, Romania se afla intr-un stadiu incipient de implementare a unor asemenea politici preventive. Acestea incep cu procesul legislativ, care trebuie sa devina mai transparent si sa limiteze utilizarea procedurilor de urgenta. Mai ales acum, cand procesul de aderare la UE, care a presupus in mod inevitabil ajustari numeroase si rapide, este finalizat. Nu exista inca un cod de conduita iar regulile existente in materia cadourilor si conflictelor de interese nu produc consecintele dorite de restrictionare in aceste domenii (de exemplu, membrii Parlamentului pot accepta orice cadouri sau alte beneficii care nu sunt legate strict de evenimente de protocol)", se arata in raportul GRECO.