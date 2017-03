CCR a sesizat Inspectia Judiciara in privinta unui judecator constantean care a criticat decizia Curtii in privinta anchetarii OUG 13

Sesizarea a fost facuta "in legatura cu conduita pe care domnul Ciprian Coada, judecator la Curtea de Apel Constanta - Sectia penala, a ales sa o adopte in mod public fata de solutia pronuntata de Curtea Constitutionala" privind conflictul constitutional intre executiv si Parchetul General si DNA.Intr-un material publicat pe portalul de specialitate juridice.ro , Coada scrie ca decizia Curtii "era destul de previzibila intr-un stat in care justitia, transformata in sacul de box al politicienilor, trebuie sa incaseze cu stoicism multiplele lovituri sub centura si diferitele crosee din partea pugilistilor de tot felul, fara a putea reclama existenta unui conflict de natura constitutionala, dar care, cu aceeasi demnitate, trebuie sa isi accepte statutul de vinovat, atunci cand in exercitarea atributiilor proprii, incearca si chiar reuseste sa contribuie la salvgardarea ordinii de drept.""Ceea ce suprinde si dezamageste in motivarea deciziei Curtii Constitutionale este insa examenul de constitutionalitate al falsului conflict, care nu doar ca depaseste limitele sesizarii, dar reprezinta un derapaj de la competentele functionale conferite prin lege si Constitutie, interferand intr-un domeniu rezervat organelor judiciare, singurele in masura sa stabilileasca daca faptele de natura penala sesizate in procesul de elaborare si de adoptare a actelor normative exista, constituie infractiuni si au fost savarsite cu forma de vinovatie prevazuta de lege", mai scria pe 14 martie judecatorul constantean.