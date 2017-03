Sindicalistii din Loterie vor protesta mai multe zile la MFP. Ei sustin ca 84% dintre angajatii companiei sunt platiti cu salariul minim pe economie

Membrii sindicatului spun ca protesteaza fata de refuzul de a introduce in proiectul de buget al companiei solicitarile referitoare la salarizarea personalului, desi din lege au fost eliminate constrangerile pentru companiile care inregistreaza profit si nu au arierate."In conditiile in care an de an compania inregistreaza un profit substantial, 84% dintre salariati (2088 angajati, intre care se afla toate categoriile: de la lucrator necalificat pana la angajati calificati, cu studii superioare) sunt platiti la nivelul salariului minim pe economie", afirma sursa citata. Astfel, marirea fondului de salarii este posibila, necesara si morala, tinand cont de faptul ca CNLR inregistreaza in fiecare an profit, iar de opt ani de zile nu s-a facut nicio marire in afara cresterii salariului minim pe economie, care a condus la suprapunerea salariilor", afirma sursa citata.De asemenea, Sindicatul National Loteria Romana solicita Ministerului Finantelor Publice destituirea Consiliului de Administratie al companiei, sustinand ca acesta blocheaza orice fel de dialog cu sindicatul reprezentativ.Potrivit comunicatului, CNS "Cartel ALFA" este solidara cu membrii sai din cadrul Companiei Nationale Loteria Romana, "le sustine revendicarile si solicita reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice sa gaseasca, printr-un dialog real si constructiv cu reprezentantii sindicali, solutii concrete pentru rezolvarea lor."