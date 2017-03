Grindeanu accepta revocarea lui Daniel Constantin si numirea Gratielei Gavrilescu (ALDE) ca vicepremier si ministru al Mediului

"Am venit la sedinta coalitiei, am luat act de decizia partenerului de coalitie, fiind un guvern politic", a spus premierul, explicand ca a fost retras sprijinul pentru Daniel Constantin si a fost propusa Gratiela Gavrilescu pentru posturile de vicepremier si ministru al mediului."Structura Guvernului votata de Parlament este cea pe care o cunoasteti, ministerul mediului are si functia de vicepremier. Doamna Gavrilescu are experienta, a ami condus acest minister, are sprijinul politic al partenerilor de la guvernare, ceea ce conteaza", a adaugat Grindeanu.Pentru ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, este propus liderul grupului senatorilor ALDE, Viorel Ilie.