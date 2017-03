[P] Informatizarea sanatatii imbunatateste accesul pacientilor la tratament

In prezent, pacientul roman se confrunta cu probleme in identificarea furnizorului de servicii, birocratie, cozi la usile cabinetelor medicale si probleme in accesul la tratament. Potrivit lui Horia Radu, toate aceste probleme pot fi remediate prin utilizarea inteligentei artificiale in domeniul medical. ”Beneficiem deja de un sistem informatic de stat unic pe care il putem folosi in beneficiul pacientului (SIUI si DES). Noi, producatorii de software, avem datoria si posibilitatea sa imbunatatim accesul pacientului la tratament prin: refolosirea datelor existente in sistemul propriu, folosirea datelor din sistemul DES si SIUI, automatizarea la maximum a fluxului de date catre raportarile de stat si generarea automata a formularisticii interne (orientare paperless), orientarea software-ului catre actul medical, urmarirea fluxului pacientului (patient-path) si asigurarea in mod automat si configurabil al auditului procedurilor din unitatile medicale si asigurarea securitatii tratamentului prin proceduri medicale incluse in software„, a afirmat Horia Radu.Datorita informatizarii sistemului de sanatate, prin solutia DataKlas Medical de la HTSS, pacientul va ajunge in centrul sistemului de sanatate, devenind principalul beneficiar al serviciilor oferite de unitatile medicale. Sistemele medicale sunt 100% integrabile in timp real cu platformele guvernamentale SIUI si DES si in ansamblul lor garanteaza, atat prin tehnologiile utilizate, dar si prin specialistii care au contribuit la implementarea lor, o securitate totala asupra datelor personale ale pacientilor. In acelasi timp, se asigura si vizibilitatea informatiilor necesare cadrelor medicale despre istoricul medical al pacientului, astfel incat acestia sa fie corect informati in stabilirea diagnosticelor si tratamentelor recomandate.Munca personalului medical specializat va fi simplificata prin utilizarea de formulare electronice, completarea informatiilor facandu-se automat prin utilizarea tuturor surselor de date existente despre pacient. Se vor implementa proceduri automate si sabloane prestabilite de introducere a datelor care sunt definite pe baza protocoalelor medicale si stabilite fie de unitatea respectiva, fie prin cadrul legal din sistemul de sanatate. Informatizarea sistemului de sanatate va trimite ”in background” transferul datelor catre sistemele informatice de stat, pastrand posibilitatea auditarii ulterioare a operatiilor efectuate. In conformitate cu fluxurile de lucru stabilite pe baza protocoalelor medicale, pacientul va fi indrumat si consiliat in timpul efectuarii programarilor la doctorii de familie, la doctorii specialisti, pentru analize de laborator sau la orice alte resurse ale unitatii cum ar fi paturi de spital, sali de asteptare sau sali de operatii. Toate aceste planificari se vor face in corelatie cu gradul de incarcare al sectiilor medicale si in functie de resursele umane sau facilitatile dipsonibile. In cazul urgentelor medicale sistemul informatic va permite prioritizarea activitatilor in conformitate cu decizia cadrelor medicale. Printre beneficiile DataKlas Medical se numara: 100% decontare cu Casa de Asigurari de Sanatate, securitatea tratamentului, auditare si scaderea timpilor, un flux continuu si mai mare de pacienti si eliminarea cozilor. High-Tech Systems & Software (HTSS) este o companie IT cu perspective ambitioase de crestere, specializata in solutii software integrate. HTSS dezvolta si furnizeaza configuratii complexe in care aduce elemente inovative, care pot fi implementate on premises, in private sau public cloud. HTSS este o companie certificata ISO 9001 (asigurarea calitatii si procedurare), ISO 27001 (securitate IT) si ISO 14001 (conservare economica si eficienta), acordand garantia calitatii, securitatii si a performantei produselor si serviciilor oferite clientilor. Printre clientii companiei se afla: E-ON, Groupama, Vodafone, Ordinul Arhitectilor din Romania, Romcolor, Federatia Romana de Fotbal, Pro TV, GarantiBank, A&D Pharma, dar si jucatori importanti din zona de healthcare: peste 2,500 de farmacii independente sau farmacii de lant, distribuitori si producatori farmaceutici dintre cei mai importanti din piata, clinici medicale si spitale, precum si doctori specialisti si medici de familie.