Verificari la Primaria Vaslui dupa ce un angajat si-ar fi serbat ziua de nastere in institutie, inclusiv cu bauturi alcoolice

Barbatul aniversat, angajat de la Serviciul Urbanism al Directiei de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, care functioneaza in cadrul Primariei municipiului Vaslui, a postat pe o retea de socializare fotografii de la petrecerea respectiva, in care se vede cum pe masa, pe langa mancare si bauturi racoritoare, exista si sticle cu bauturi alcoolice.Ulterior, angajatul a sters fotografiile.Surse din cadrul Primariei Vaslui au declarat luni, pentru Agerpres, ca in urma verificarilor se va stabili daca petrecerea a avut loc in timpul programului de lucru, urmand sa fie decise sanctiuni daca se va confirma aceasta ipoteza.