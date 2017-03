De ce SUA si Marea Britanie au interzis unele electronice la bordul anumitor zboruri: a fost descoperit un plan de a detona un iPad umplut cu explozibil 

Ipad-ul fals, care arata la fel ca unul obisnuit, era destinat doborarii unui avion.Alte detalii privind complotul - inclusiv data, tara implicata si cine l-a planuit - raman secrete.Descoperirea acestuia a confirmat temerile agentiilor de securitate ca gruparile islamiste au gasit un nou mod de a aduce explozibili la bordul avioanelor, dupa incercari esuate de a folosi bombe ascunse in pantofi sau in lenjeria intima.O explozie in cabina pasagerilor (unde teroristul poate pozitiona explozibilul langa o usa sau o fereastra) poate avea un impact mai mare decat una ce are loc in cala, unde atacatorul nu are control asupra pozitionarii explozibilului, care poate ajunge in mijlocul bagajelor, departe de fuselaj.