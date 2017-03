Timis: 17 migranti din Irak si Siria, prinsi de politistii de frontiera cand incercau sa intre ilegal in tara

Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, in jurul orei 06.30, politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Moravita au prins, in zona localitatii Clopodia, opt cetateni straini."Persoanele au fost duse la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare s-a stabilit ca grupul era format din patru barbati, doua femei si doi minori, cu varste cuprinse intre 3 si 32 de ani, fara documente de identitate asupra lor. Persoanele in cauza au declarat ca sunt cetateni irakieni si au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei", se arata in comunicat.Alti noua cetateni straini au fost prinsi, tot duminica dimineata, in jurul orei 07.00, de catre politistii de frontiera de la acelasi sector, in apropierea localitatii Jamu Mare."Acestia au fost preluati si transportati la sediul institutiei pentru cercetari, unde s-a stabilit ca sunt cetateni sirieni, opt barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 21 si 50 de ani. Persoanele in cauza au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei", se precizeaza in comunicatul citat.Politistii fac cercetari pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat, persoanele prinse cand incercau sa intre ilegal in tara urmand sa fie preluate de Serviciul pentru Imigrari Timis.