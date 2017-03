Harghita: Ninsori in tot judetul; pe unele drumuri se circula in conditii de iarna

Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca pe drumurile din zonele inalte alte judetului au fost trimise echipaje suplimentare pentru dirijarea traficului, mai ales ca vizibilitatea este redusa si exista risc de acvaplanare sau de derapare.'Ne focusam pe zonele inalte unde trimitem echipaje, pentru ca in eventualitatea in care ninsoarea persista sa dirijam traficul rutier si sa avertizam conducatorii auto. De altfel, putem spune ca in zonele foarte inalte deja se circula in conditii de iarna, mai ales din pricina vizibilitatii reduse cauzate de perdeaua deasa de ninsoare, care desi nu reuseste sa acopere carosabilul, creeaza un strat umed, ce poate produce acvaplanare sau derapaje pe pojghita de mazga', a declarat Gheorghe Filip, pentru AGERPRES.El a recomandat conducatorilor auto care au schimbat cauciucurile de iarna ale autovehiculelor cu cele de vara, sa ramana acasa, pana la indreptarea vremii.'Dupa cum se vede, natura pare ca incearca sa ne surprinda inca o data, numai ca noi, in calitate de participanti la traficul rutier si mai ales de conducatori auto, se cuvine sa fim prevazatori si sa manifestam maxima prudenta, in conditiile in care alegem sa pornim la drum. Daca deja am schimbat anvelopele, nu este indicat, ci obligatoriu sa ramanem acasa, pana la indreptarea vremii, altfel riscam sanctiuni contraventionale, dar mai ales riscam sa punem in pericol vieti omenesti ori sa suferim pagube materiale', a mai spus Gheorghe Filip.In prezent, se circula in conditii de iarna pe DN 13 B, Gheorgheni-Praid, in zona varfului Bucin, dar si pe mai multe drumuri judetene, cum ar fi drumul care duce in statiunea Harghita Bai. In zona s-au asternut aproximativ zece centimetri de zapada, iar pe una dintre partiile din statiune se schiaza in conditii bune. De asemenea, se schiaza si in zona Harghita Madaras, unde stratul de zapada este consistent. ¬