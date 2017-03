Traian Basescu: Declaratia de la Roma a stabilit, fara echivoc, o Uniune Europeana cu mai multe viteze, chiar daca "vitezelor diferite" li se spune, de ieri, "ritmuri diferite"

Mesajul postat de Traian Basescu pe Facebook

"Doar cei care au un RITM BUN.Sa nu ne facem iluzii, 'Declaratia de la Roma' a stabilit, fara echivoc, o Uniune Europeana cu mai multe viteze, chiar daca 'vitezelor diferite' li se spune, de ieri, 'ritmuri diferite'.Nucleul dur al UE, Germania - Franta - Olanda, va da directia si ritmul (viteza), iar celelalte state membre vor fi libere s-o urmeze daca vor sau daca pot.Liderii politici din Romania au obligatia sa inteleaga acest lucru, sa-l explice populatiei si sa actioneze in consecinta.Obiectivul fundamental, dar nedeclarat, pe termen lung, al 'ritmurilor diferite' este, in mod categoric, realizarea Statelor Unite ale Europei, iar, in aceasta constructie, vor intra doar cei care au un RITM BUN de acum inainte.Ar fi pacat sa constatam cu 'surprindere' peste zece ani, tot la Roma, cu ocazia celebrarii a 70 ani de la semnarea Tratatului Fondator al UE, ca un grup de state care au avut un RITM BUN anunta ca au devenit Statele Unite ale Europei"