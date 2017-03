Administratia Prezidentiala: Palatul Cotroceni va fi iluminat duminica seara in mov, de Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, la nivel mondial, aproximativ 50 de milioane de persoane sufera de epilepsie, anual inregistrandu-se circa 2.4 milioane de cazuri.Calitatea vietii bolnavilor de epilepsie poate fi asigurata atat prin acces la tratament adecvat, cat si prin eliminarea discriminarii si a stigmatizarii. Daca in prima categorie rolul central revine factorilor de decizie, lupta impotriva discriminarii este responsabilitatea fiecaruia dintre noi, arata Presedintia.Administratia Prezidentiala se alatura campaniei internationale de constientizare si sensibilizare asupra epilepsiei, intitulata "Purple Day for Epilepsy", in semn de solidaritate cu persoanele afectate de aceasta boala.