Europarlamentarul Siegfried Muresan: Partidul Popular European va propune Comisiei Europene ca refugiatii sa astepte in afara UE acordarea azilului

In interviul acordat agentiei News.ro, europarlamentarul Siegfried Muresan, negociatorul-sef al Parlamentului European pe bugetul UE pentru 2018, vorbeste despre reuniunea PPE de saptamana viitoare, la care vor participa sefii de state si de guverne din partide membre PPE, inclusiv presedintele Klaus Iohannis.La Congres, PPE va adopta mai multe rezolutii, cu privire la viitorul UE, dupa reuniunea Consiliului European de la Roma, la amenintarile extremiste si criza refugiatilor, precum si cu privire la amenintarile venite dinspre Federatia Rusa.PPE doreste ca toate cererile de azil ale refugiatilor sa fie procesate in timp ce acestia se afla pe teritoriul statelor de origine sau in tabere de refugiati, si nu odata ce ei au intrat deja in Uniunea Europeana, dar si o colaborare mai eficienta si rapida intre institutiile europene in materie de terorism. In privinta Federatiei Ruse, PPE vrea mai multe fonduri alocate pentru combaterea propagandei ruse in Europa. Popularii europeni au propuneri si in ceea ce priveste modul de luare a deciziilor in UE, dorind o mai mare transparentizare si modificarea modului in care functioneaza Consiliul Uniunii Europene.