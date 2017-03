Oameni de cultura au semnat o scrisoare deschisa de sustinere a lui Radu Boroianu la conducerea ICR

"Nimeni nu ne-a solicitat acest mesaj de sustinere a lui Radu Boroianu la conducerea ICR-ului. Noi ii suntem initiatorii responsabili si autonomi si il formulam pentru a atesta respectul inspirat de activitatea lui Radu Boroianu care a initiat un numar important de actiuni pe care le-a elaborat si, cel mai adesea, sprijinit personal. El a instaurat cu artistii si invitatii sai o relatie de incredere si respect reciproc gratie implicarii sale directe, active, lipsita de orice formalism institutional. Exigenta de care da el dovada ca si proximitatea care, constant, a cultivat-o, cu noi ca si cu alti participanti, a instaurat un climat de demnitate. Noi am devenit parteneri egal angajati in efortul comun de a sustine cultura romana in peisajul international, mai ales francez in ceea ce ne priveste. Radu Boroianu instaureaza o relatie dialogala pornind de la programe solid construite carora li s-a recunoscut pertinenta si carora noi ne-am asociat", se arata in scrisoare.Semnatarii scrisorii sustin activitatea presedintelui Institutului, care, spun ei, a sustinut integrarea activa a culturii romane in peisajul cultural al Frantei."Radu Boroianu a permis ICR-ului sa colaboreze plenar cu institutii culturale franceze reprezentative, contribuind astfel la o integrare activa a culturii romane in peisajul cultural al Frantei. Romania dintotdeauna a intretinut relatii privilegiate cu Franta, Radu Boroianu s-a impus ca un indispensabil personaj de legatura intre cele doua culturi.Proiectul sau de vasta anvergura privind limba latina si comunitatea constituita pe aceasta baza reprezinta un pariu esential pentru afirmarea identitatii noastre latine in spatiul european", scriu ei."Noi sustinem activitatea lui Radu Boroianu, o respectam si pledam pentru continuarea ei ca semn de recunoastere pentru ceea ce a efectuat in cadrul ICR-ului si ca perspectiva pentru afirmarea nobila a culturii romane pe plan international", este textul semnat de Basarab Nicolescu, Matei Visniec, George Banu, Dumitru Tepeneag, Dinu Flamand si Constantin Chiriac.