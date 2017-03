Brasov: Mars pentru Europa, organizat cu ocazia implinirii a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma

Brasovul s-a alaturat astfel oraselor din Europa care au organizat manifestari similare cu ocazia implinirii a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, prin care a luat nastere Comunitatea Economica Europeana."Particip ca sa sustin in continuare ramanerea Romaniei in Europa, ramanerea pe linia stabilita de Europa, cu idealurile, cu legile europene care implica si corectitudine si ca lucrurile sa fie facute la un anumit standard. Vreau ca lucrurile sa ramana cel putin asa, daca nu facute si mai bine", a spus una dintre participante."Este un mars pentru unitate in Uniunea Europeana. Suntem dezamagiti intr-un fel de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si credem ca si o parte buna dintre cetatenii Marii Britanii sunt la fel. Vrem sa dam un mesaj de unitate catre toti cetatenii Uniunii Europene si sa aratam ca vrem sa colaboram si suntem dispusi sa punem de o parte diferentele de orgolii pentru a lucra impreuna pentru un viitor mai bun pentru toata lumea", a afirmat un alt participant.Participantii la Marsul pentru Europa s-au strans in centrul Civic, unde au intins un steag al Uniunii Europene, iar la unul dintre capetele au tinut in maini litere din carton cu care au format inscrisul "Rezist Europa".Ulterior, ei s-au deplasat pe traseul str. Iuliu Maniu - str. Nicolae Iorga - str.Muresenilor - Piata Sfatului, unde, manifestarea autorizata de Primarie, s-a incheiat fara incidente.