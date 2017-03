Guvernul saluta adoptarea Declaratiei de la Roma

"Declaratia de astazi, semnata exact in sala in care, acum 60 de ani, era parafat istoricul tratat care a pus bazele Uniunii Europene, este posibila doar pentru ca statele membre au ramas unite si au gasit solutii comune la probleme comune. Aceasta este calea care a asigurat succesul proiectului european in tot acest timp", a declarat prim-ministrul Sorin Grindeanu."De aceea, Uniunea ramane cadrul in care Romania, alaturi de celelalte state membre si institutiile comunitare, va actiona pentru apararea intereselor si a prioritatilor noastre comune. Vom contribui, ca stat membru, dar si ca tara detinatoare a presedintiei Consiliului UE in semestrul I din 2019, la continuarea integrarii si la aprofundarea cooperarii intre statele membre, pentru a mentine pacea, democratia, stabilitatea si securitatea in Europa", a mai precizat premierul.Potrivit comunicatului, Guvernul "isi exprima increderea ca, in cadrul procesului de reflectie privind viitorul uniunii Europene, care se va derula in perioada urmatoare, cele 27 de state membre vor avea in vedere, in linia Declaratiei de la Roma, protejarea realizarilor de pana acum ale Uniunii - integritatea pietei interne, libertatile si valorile europene, inclusiv libera circulatie a persoanelor si lucratorilor, politica de coeziune, zona euro sau intarirea actiunii Uniunii in vecinatate, atat la est, cat si la sud. Trebuie sa continuam, fara diviziuni si fragmentari in interiorul UE, aceste politici in beneficiul cetatenilor, care reprezinta 'amprenta' modelului european de integrare. Romania ramane pe deplin angajata sa lucreze pentru a pune in aplicare directiile de actiune convenite prin Agenda de la Roma, in sensul consolidarii Uniunii. La 10 ani de la aderare, Romania are capacitatea si resursele de a aduce o contributie substantiala in acest proces".