Klaus Iohannis: La negocierea urmatorului buget UE, vom fi cu carti proaste in mana. Voi invita premierul la o discutie pe absorbtia fondurilor europene

Intrebat ce poate face Romania in plan intern ca sa beneficieze de pe urma acestei declaratiei politice de la Roma si ce crede ca poate sa faca guvernul roman in acest sens, in conditiile in care tara noastra intampina probleme mari cu capacitatea de absorbtie, presedintele a raspuns:"Din pacate, aici trebuie sa va dau dreptate. Se apropie cu pasi repezi perioada cand se negociaza urmatorul buget si cu absorbtia pe care o avem acum tare ma tem ca nu vom fi in pole position, cum se spune, adica vom fi cu carti proaste in mana. Am de gand sa discut aceste chestiuni cu Guvernul in saptamani urmatoare. Nu am vrut sa ma grabesc foarte, foarte tare, fiindca la inceput Guvernul s-a ocupat de cu totul alte lucruri, va amintiti, Ordonanta 13, 14 si asa mai departe. Pe urma, au inceput usor, usor sa lucreze ceva si da, am de gand sa invit pe Prim-ministrul, cu cine doreste domnia sa, la o discutie pe absorbtia fondurilor europene. Cred ca aici, daca vrem sa contam in 2019, cand avem Presedintia Consiliului Uniunii, chiar trebuie sa ne facem temele mult mai bine".