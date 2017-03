MAI: Ministrul Carmen Dan se va intalni si luni cu sindicatele din Politie pentru amendamente la OUG 9

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, si secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice Daniela Pescaru s-au intalnit, sambata, la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor, care au protestat in fata sediului MAI si in fata Guvernului.Conform unui comunicat dat publicitatii de MAI la finalul intalnirii, Carmen Dan a reiterat angajamentul de a gasi o solutie echitabila la revendicarile salariale ale personalului MAI: "Am mai discutat cu sindicatele din Politie si in saptamanile trecute. Nu suntem aici pentru a deconta noi ce nu s-a facut in trecut. Am deschiderea si dorinta de a schimba lucrurile in bine. Impreuna trebuie sa gasim solutii. Va asigur ca fac parte dintr-un guvern care pune in practica exact ce a promis"."Cunoastem discrepantele, care s-au creat in ultimii ani in domeniul salarizarii si toti trebuie sa intelegem ca aceste probleme nu pot fi rezolvate deodata, fara a afecta semnificativ bugetul. Prin legea salarizarii unitare, aceste disfunctionalitati vor fi solutionate, si se vor indrepta toate inechitatile salariale din sistem. Fac un apel la liderii sindicali sa sprijine demersurile noastre, sa accepte un dialog constructiv in vederea finalizarii legii unice a salarizarii" a declarat si ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social Gabriel Petrea, potrivit sursei citate.In cadrul intalnirii, Ministrul Afacerilor Interne a reamintit ca, in urma demersurile intreprinse, pana la acest moment de catre conducerea MAI, aproape 80.000 de oameni au beneficiat de aplicarea HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, se arata in comunicat.Totodata, au fost initiate o serie de amendamente la Ordonanta de Urgenta a Guvernului 9/2017, care in acest moment se afla in dezbaterea Parlamentului prin care sporurile si majorarile salariale, stabilite proportional cu timpul efectiv lucrat, inclusiv sporul pentru politie judiciara, sa se determine prin raportare la salariul de baza/solda de functie/salariul de functie acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.In plus, se propune devansarea termenului de acordare a cuantumului salariului de merit pentru toti politistii astfel incat sa fie acordat in luna aprilie, si nu in luna august cum este prevazut in prezent, precum si eliminarea discrepantelor salariale dintre personalul medico-sanitar din cadrul MAI, pe de o parte, si cei din structura Ministerului Sanatatii, precizeaza sursa citata.Ministrul Afacerilor Interne a spus ca respecta dreptul politistilor de a protesta pentru a atrage atentia asupra inechitatilor cu care se confrunta de ani de zile, subliniind faptul ca pentru rezolvarea acestora este nevoie de mai mult timp pentru a identifica sursele de finantare si modalitatea tehnica prin care sa fie aplicate aceste solutii.Toate solutiile gasite pana in prezent au fost identificate impreuna cu liderii sindicali si cu celelalte ministere care au atributii in rezolvarea revendicarilor de ordin financiar, se arata in comunicat.Carmen Daniela Dan si-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul pentru rezolvarea tuturor problemelor de ordin financiar cu care se confrunta angajatii MAI astfel incat salariul primit sa reflecte munca depusa in slujba comunitatilor, riscurile zilnice la care se expun si restrictiile la care sunt obligati.Conducerea Ministerului Afacerilor Interne va depune toate eforturile pentru ca in noua lege a salarizarii unitare sa se regaseasca solutiile pentru toate revendicarile sindicatelor, se mai arata in comunicat.Potrivit acestuia, in cadrul intrevederii de la Palatul Victoria, ministrul Afacerilor Interne a convenit cu liderii sindicatelor o noua intalnire pentru luni, 27 martie a.c., pentru a stabili impreuna alte doua propuneri de amendamente la OUG 9/2017, cu privire la sporul de permanenta si acordarea unui procent de 100% pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale.