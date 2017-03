"In afara de un schimb de amabilitati protocolare care se fac cu aceste ocazii, i-am reiterat invitatia mea pe care am facut-o in 2015 cand am avut o vizita oficiala, de a vizita Romania in 2018. Am reiterat aceasta invitatie pe care am facut-o cu o saptamana inainte si in forma protocolara scrisa", a declarat Iohannis, intrebat ce i-a spus papei Francisc cu ocazia intalnirii de vineri pe care a avut-o cu liderul de la Vatican, impreuna cu ceilalti sefi de stat si guvern din UE.Intrebat de presa daca a primit un raspus din partea Suveranului Pontif in acest sens, presedintele a precizat ca nu se da un raspuns pe loc, adaugand insa ca "de la inceput a parut foarte interesat si sunt convins ca se vor face toate demersurile si, daca va fi posibil, eu cred ca va veni".