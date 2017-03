Mitropolitul Clujului: Romania nu s-ar prabusi demografic daca toate tinerele familii ar avea macar cate trei copii

"Cred, fara a avea posibilitatea de a face un sondaj, ca cei aflati aici impartasesc credinta noastra. Tragedia este ca nu cred neaparat ca cei de aici fac avorturile. De am fi in stare sa patrundem la sufletele celor care nu sunt aici si au facut cele 22 de milioane de avorturi. Din punct de vedere pragmatic, tara nu s-ar prabusi daca toate tinerele familii din Romania ar avea macar cate trei copii: unul pentru tata, unul pentru mama si unul pentru tara si biserica. Daca ar fi asa, atunci nu ne-am prabusi demografic. Din nefericire, familii care au putere economica se limiteaza sa aiba un copil, maximum doi si gata. Multi dintre ei nu vor putea intemeia o familie si vedeti care este rezultatul. Ne doare inima si constatam cum o sumedenie de sate dispar", a spus mitropolitul Clujului inainte ca oamenii adunati in Piata Unirii din Cluj-Napoca sa plece in mars pe strazile din oras.El a precizat ca "avortul, din punct de vedere religios, este un pacat strigator la cer"."Din punctul nostru de vedere, daca isi pune problema spirituala si femeia vine la Hristos, exista tamaduire", a adaugat Andrei Andreicut.Peste 500 de clujeni s-au adunat, incepand cu ora 16.00, in Piata Unirii din oras, alaturi de acestia venind si mitropolitul Clujului, Andrei Andreicut, episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, Florentin Crihalmeanu, dar si mai multi pastori.Dupa sustinerea de discursuri, oamenii au plecat in mars pe traseul Bulevardul Eroilor - Calea Dorobanti - strada Pitesti - Bulvardul 21 Decembrie.Actiunea urmeaza sa se incheie in Piata Unirii, de unse s-a pornit in mars.Cateva mii de oameni au participat la "Marsul pentru viata" in mai multe orase din tara, intre care Alba Iulia, Iasi, Timisoara, Ploiesti, Sibiu.Si la Bucuresti, numarul participantilor la "Marsul pentru viata" a depasit 4.000.Tema "Marsului pentru viata" - aflat la cea de-a saptea editie - este "Ajuta mama si copilul! Ei depind de tine", organizatorii spunand ca Romania ocupa locul al doilea in statistica numarului de avorturi: 22.743.390 de avorturi legale, chirurgicale, doar in spitalele de stat, in perioada 1958 - iunie 2016, fata de o populatie de 19.760.000 de persoane la 1 ianuarie 2016.￯