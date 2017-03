Klaus Iohannis: Ne-am pus cu succes unei Uniuni Europene in 2 viteze. Sintagma a disparut din discursul liderilor

"Ne-am opus cu succes (Uniunii in 2 viteze), Dupa cum ati constatat, din discursul liderilor a disparut sintagma 'Europa cu 2 viteze'" a declarat Iohannis, adaugand ca "cred ca s-a inteles ca nu se poate o Uniune cu 2 viteze, ne-am intoarce in timp"."Pericolul cel mai mare pe care il vad (in contextul unei Europe cu doua viteze) este revenirea la o Europa despartita de Cortina de Fier", a spus presedintele."Daca am fi acceptat o europa in 2 viteze, mai devreme dsau mai tarziu viteza a doua ar fi fost in est", a adaugat Iohannis.