Europarlamentarul Daniel Buda ii cere premierului Grindeanu sa prezinte proiectele de finantare trimise la Bruxelles

"Fac un apel public domnului premier Sorin Grindeanu sa ne prezinte lista de proiecte care au fost trimise la Bruxelles, in vederea finantarii in cadrul programului Juncker, deoarece exista in momentul de fata peste 350 de miliarde de euro care pot sa fie cheltuiti pentru diverse proiecte de infrastructura si nu numai, la nivelul statelor membre. Am participat saptamana trecuta la o sedinta a Comisiei de dezvoltare regionala, unde sunt membru, iar comisarul Katainen, vicepresedintele Comisiei, ne-a spus ca Romania este ultima tara in ceea ce inseamna accesarea fondurilor europene in cadrul Planului Juncker si ca nu intelege de ce Romania nu exploateaza, nu valorizeaza aceasta oportunitate de a dezvolta si de a face proiecte in cadrul acestui program, domnia sa spunand ca a avut discutii inclusiv cu Guvernul, cu bancile, dar ca, din pacate, lucrurile nu se misca in aceasta directie", a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, Daniel Buda.El ii cere premierului Grindeanu sa-si prezinte prioritatile in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene."Este jignitor si suparator pentru mine, ca europarlamentar roman, sa ma duc intr-o sedinta cu 150 de oameni si sa-l aud pe vicepresedintele Comisiei dand exemplu negativ Romania ca nu este in stare sa acceada acesti bani. Si, mai mult, ii fac o solicitare publica domnului Grindeanu sa ne explice de ce Aeroportul international Cluj nu este prins in ceea ce inseamna finantarile europene, pentru ca exista bani europeni, peste 75 de milioane de euro alocate pentru conectarea aeroportului cu liniile de cale ferata si acest proiect sta in nelucrare din cauza incapacitatii celor de la Guvern", a spus Daniel Buda.Potrivit acestuia, "Romania este in pericol sa intre in procedura de infringement" si "exista o discutie consistenta in cabinetele de la Bruxelles, pe diverse paliere, legat de sustenabilitatea bugetului Romaniei si legat de faptul ca vom intra dincolo de tinta de deficit bugetar".