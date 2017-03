Vreme rece duminica: Ploi si vant puternic in intreaga tara, pana luni dimineata. Cod galben de ninsoare in Carpatii Orientali si Meridionali

Informare meteo de precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului, bruma, valabila intre 26 martie, ora 03:00 - 27 martie, ora 10:00

Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii predominant sub forma de ninsoare, in Carpatii Orientali si Meridionali, duminica, intre orele 08:00 - 20:00

Incepand din a doua parte a noptii de sambata spre duminica, precipitatiile se vor extinde treptat si vor cuprinde pe parcursul zilei de duminica (26 martie) centrul, sudul si estul tarii unde se vor cumula pe arii restranse 15...20 l/mp. Va ploua, iar in Transilvania si trecator in Moldova vor fi precipitatii si sub forma de lapovita sau ninsoare.Indeosebi pe parcursul zilei de duminica in majoritatea zonelor, vantul va avea intensificari temporare, cu viteze de pana la 50...60 km/h.In a doua parte a noptii de duminca spre luni si in dimineata zilei de luni, in regiunile intracarpatice si izolat in rest se va produce bruma.In intervalul mentionat in Carpatii Orientali si in cei Meridionali vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare, local insemnate cantitativ, iar in special la altitudini de peste 1500 m se va depune strat mai consistent de zapada. Vantul va avea intensificari temporare, cu rafale de peste 55...60 km/h, iar pe creste peste 70...80 km/h, viscolind si spulberand zapada.