Proiectul de lege privind vaccinarea va ajunge in cateva saptamani la Parlament, anunta seful Comisiei pentru sanatate din Camera Deputatilor

"Legea vaccinarii este necesara, deja are un an si jumatate de cand grupul de lucru constituit impreuna cu Ministerul Sanatatii a scos o prima forma. O asteptam la Parlament. Va asigur de toata deschiderea Comisiei pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor ca aceasta lege sa aiba o forma agreata si repede, astfel incat problemele legate de lipsa vaccinarii sa fie rezolvate", a precizat Buicu.El a adaugat ca proiectul cuprinde diverse variante, de la prevederea obligativitatii, inclusiv amenda, pana la asumarea responsabilitatii parintelui privind copilul."Proiectul va intra in dezbatere in Parlament, toate vocile vor fi auzite fara niciun fel de problema, trebuie respectate cateva principii - interesul superior al copilului, o acoperire vaccinala corecta in Romania, dar, pe de alta parte, in urma dezbaterilor in Parlament, o sa vedem care va fi forma votata", a spus Buicu.El a precizat ca este o discutie ampla in ceea ce priveste "obligativitatea statului de asigura vaccinurile, obligativitatea sistemului de sanatate publica din Romania de a asigura, in conformitate cu standardele impuse de OMS, o acoperire vaccinala suficienta, obligativitatea medicului de familie de a face vaccinarea, a directiilor de sanatate publica si a Ministerului Sanatatii de a asigura aprovizionarea, lantul de frig, obligativitatea din toate punctele de vedere"."Domnul profesor Streinu-Cercel, in calitate de medic, a sustinut foarte clar obligativitatea vaccinarii. Daca obligam sistemul, daca obligam medicii, este corect sa folosim modelul utilizat al altor tari europene prin care vaccinarea este obligatorie", a sustinut Buicu.