UE cu viteze si intensitati diferite: cei 27 de lideri au trasat la Roma liniile mari pentru viitorul Europei

"Vom face Uniunea Europeana mai puternica si mai rezistenta, printr-o mai mare unitate si solidaritate si respectarea regulilor comune. Unitatea este atat o necesitate, cat si alegerea noastra libera. Luati individual, am fi marginiti de dinamicile la nivel mondial. Impreuna este sansa noastra cea mai buna de a influenta dinamicile la nivel mondial si de a apara interesele si valorile noastre comune.se arata in declaratia adoptata sambata la summit-ul de la Roma."Noi, liderii celor 27 de state membre si ale institutiilor UE, ne mandrim cu realizarile Uniunii Europene: constructia unitatii europene este un efort indraznet, chiar dca are si deficiente. In urma cu 60 de ani, in timpul recuperarii dupa tragedia a doua razboaie mondiale, am decis sa mergem impreuna si sa reconstruim continentul nostru din cenusa. Am construit o Uniune unic, cu institutii comune si valori puternice, o comunitate de pace, libertate, democratie, drepturile omului si stat de drept, o putere economica majora, cu un nivel de neegalat de protectie si asistenta sociala", se mai arata in declaratie."Unitatea europeana a inceput ca visul catorva si a devenit speranta multora. Apoi, Europa a devenit din nou una. Astazi, suntem uniti si puternici: sute de milioane de oameni din Europa beneficiaza de trai intr-o Uniune extinsa, care a depasit vechile granite.""Uniunea Europeana se confrunta cu provocari fara precedent, atat la nivel global, cat si interne: conflictele regionale, terorismul, cresterea presiunilor exercitate de migratie, inegalitati sociale si economice. Impreuna, suntem hotarati sa abordam provocarile unei lumi in schimbare rapida si sa le oferim cetatenilor nostri securitate si noi oportunitati", se mai arata in declaratia comuna a liderilor statelor membre., in care cetatenii sa se simta in siguranta si sa se deplaseze liber, cu frontiere externe aparate eficient, o politica responsabila in domeniul migratiei si o Europa hotarata in combaterea terorismului si a crimei organizate.si o Uniune care sa duca la cresterea numarului de locuri de munca si in economiile converg.o Uniune bazata pe o crestere durabila, care promoveaza progresul economic si social, precum si coeziunea si convergenta, sustinand in acelasi timp integritatea pietei interne. O Uniune care tine seama de diversitatea sistemelor nationale si e rolul-cheie al partenerilor sociali. O Uniune care promoveaza egalitatea intre femei si barbati, precum si drepturi si oportunitati egale pentru toti. O Uniune care lupta impotriva somajului, discriminarii, excluderii sociale si saraciei. O Uniune in care tinerii primesc cea mai buna educatie si formare si pot studia si gasi locuri de munca pe intreg continentul. O Uniune care pastreaza patrimoniul cultural si promoveaza diversitatea culturala.O Uniune care dezvolta in continuare parteneriatele existente, construieste unele noi si promoveaza stabilitatea si prosperitatea in vecinatatea sa imediata de la est si sud, si, de asemenea, in Orientul Mijlociu si in Africa si la nivel global. O Uniune angajata sa consolideze securitatea comuna si apararea, in cooperare si complementaritate cu NATO. O Uniune angajata in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite si care militeaza pentru un sistem multilateral bazat pe reguli, mandru de valorile sale si de protectia acordata oamenilor. O Uniune care sustine promovarea comertului liber si echitabil si o politica pozitiva pentru clima la nivel mondial."Ne vom urmari obiectivele, avand convingerea ca viitorul Europei sta in propriile noastre maini si ca Uniunea Europeana este cel mai bun instrument de a atinge obiectivele. (...) Ne-am unit pentru mai bine. Europa este viitorul nostru comun", se mai arata in document.Cei 27 de lideri europeni au celebrat sambata, in capitala Italiei, 60 de ani de la Tratatul de la Roma, care a dat nastere Comunitatii Economice Europene (CEE).Reuniunea a avut loc in absenta premierului britanic Theresa May, care a decis sa inceapa procesul complex de separare din blocul european chiar miercurea viitoare.