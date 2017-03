Raed Arafat: Sistemul de telemedicina este atacat public, desi avem mare nevoie de el

"Regulile pe care le avem in achizitii de multe ori pot fi o piedica fata de a introduce sisteme avangardiste in sistemele noastre de interventie. Aici trebuie sa explicam ca legislatia europeana permite, dar si mentalitatea noastra trebuie sa permita. (...) Dar intotdeauna gasesti pe cineva care sa vina si sa zica de ce o faci. In acest an, fiind chiar o licitatie de achizitii de ambulante, a inceput sa fie atacat public sistemul de telemedicina de cateva persoane, in ideea ca de ce avem nevoie de el. Avem nevoie de el, pentru ca anul trecut pot vorbi de 35.000 de transmisii de telemedicina din prespital, comparativ cu 32.000 in anul precedent si numarul creste in fiecare an. Ne asteptam sa avem in urmatorii doi ani o crestere de peste 50.000 de transmisii de telemedicina, care ne permit sa identificam infarcturi, ritmul cardiac grav care necesita interventie imediata a echipelor medicale in sprijinul pompierilor si asistentilor", a declarat, sambata, Raed Arafat, la o conferinta sustinuta la Universitatea Babes-Bolyai.El a spus ca sistemul prespitalicesc a inceput sa fie suplimentat si cu alte sisteme, cum ar fi cele de videostreeming, de transmitere de imagini in timp real de la fata locului."Tehnologia ne face sa eficientizam activitatea noastra, ajuta pe teren chiar daca medicul e la distanta. Fara tehnologie nu putem merge mai departe, dar este foarte important sa intelegem care sunt locul si rolul ei si sa stim ce tehnologie trebuie sa adoptam pentru fiecare segment de care avem nevoie. Introducerea tehnologiei trebuie sa fie bazata pe studii si analize, dar am constatat ca exista si o rezistenta de grup la ea cand vrei sa o introduci", a mentionat Arafat.El a participat, sambata, la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii (FSPAC) a UBB la conferinta "Tehnologie si inovare in guvernare".