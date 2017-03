Peste 40 de migranti asiatici, prinsi la frontiera cu Serbia, cand incercau sa intre ilegal in Romania

''In cursul noptii de vineri spre sambata, politistii de frontiera de la Moravita au declansat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale, in urma careia au depistat, pe directia localitatii de frontiera Latunas, 12 cetateni straini care se deplasau dinspre frontiera cu Serbia spre interiorul tarii'', a precizat Politia de Frontiera Timisoara, intr-un comunicat.Cei 21 au fost condusi la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari, unde s-a stabilit ca noua sunt cetateni sirieni si 12 irakieni, dintre care sapte barbati si cinci femei cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani si noua minori, cu varste cuprinse intre 4 si 16 de ani. Ei au declarat ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei.In acelasi interval, politistii de frontiera din Oravita au depistat 21 de cetateni straini in apropierea localitatilor de frontiera Vrani si Comoraste, care nu isi justificau prezenta in zona, acestia fiind preluati si transportati la sediul institutiei pentru cercetari.''In cadrul verificarilor, s-a stabilit ca persoanele in cauza sunt 12 cetateni din Siria si noua din Pakistan, dintre care cincisprezece barbati, doua femei si patru minori, unul fiind bebelus de 10 zile. Femeia care a nascut in urma cu cateva zile a fost transportata la spital pentru ingrijiri de specialitate. Persoanele in cauza au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei'', a precizat Politia de frontiera.In acest caz se fac cercetari pentru trecere frauduloasa a frontierei. De asemenea, se va lua legatura cu autoritatile de frontiera sarbe, in vederea cercetarii in comun a evenimentului si punerii in aplicare a acordului de readmisie.