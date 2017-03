Marsul pentru Viata si Familie. Mitinguri impotriva avortului organizate sambata in peste 285 de localitati din Romania si Republica Moldova

Organizatorii mitingurilor sunt Coalitia pentru familie Asociatia Studenti pentru viata si alte organizatii non-guvernamentale, iar evenimentul beneficiaza de sustinerea Patriarhiei Romane. Mitingurile nu au un organizator unic, ci in fiecare oras sau localitate exista organizatori locali independenti, care reprezinta diferite organizatii si institutii pro-viata locale, potrivit Bisericii Ortodoxe.In Bucuresti, marsul se va desfasura pe traseul Parcul Unirii - Parcul Tineretului, incepand cu ora 12:30, iar la finalul sau va avea loc un concert de muzica usoara, a informat Biroul de presa al Patriarhiei. Marsuri similare vor avea loc in alte peste 280 de localitati din tara si din Republica Moldova.Patriarhia Romana nu face parte dintre organizatori, dar a binecuvantat si sprijina spiritual manifestarea, a precizat BOR.Intr-un comunicat remis la inceputul saptamanii, Biserica Ortodoxa i-a indemnat pe romani sa participe "in numar cat mai mare la Marsul pentru viata, in ziua de 25 martie 2017, pentru a oferi astfel o marturie vie despre importanta si sensul crestin al vietii umane, despre efectele dezastruoase ale avortului asupra familiei si societatii si despre necesitatea sprijinirii femeilor care urmeaza sa nasca pe copilul binecuvantat de Dumnezeu.""Potrivit invataturii crestine, viata este darul lui Dumnezeu fata de oameni care trebuie pretuit si protejat, in timp ce avortul este o crima comisa impotriva unei fiinte (persoane) nevinovate care nu se poate apara. Omul se bucura de viata si de puterea vietii; are dreptul la viata, dar si responsabilitatea de a respecta aceasta viata, de a o apara in orice imprejurare, stiind ca, in existenta istorica in trup, omul isi pregateste participarea la Imparatia lui Dumnezeu. De aceea, va adresam indemnul de a participa in numar cat mai mare la Marsul pentru viata, in ziua de 25 martie, pentru a oferi astfel o marturie vie despre importanta si sensul crestin al vietii umane, despre efectele dezastruoase ale avortului asupra familiei si societatii si despre necesitatea sprijinirii femeilor care urmeaza sa nasca pe copilul binecuvantat de Dumnezeu", a mai aratat Patriarhia Romana.Potrivit Patriarhiei, in Romania, in perioada 1958 - 2014, avortul a curmat peste 22.638.755 de vieti, tara noastra aflandu-se pe locul al doilea in lume, dupa Rusia, in ceea ce priveste numarul de avorturi raportat la populatia existenta (116,5%).