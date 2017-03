Un nou protest de amploare al politistilor la Ministerul de Interne, urmat de un mars spre Guvern. Restrictii de trafic in zona Piata Victoriei - Soseaua Kiseleff

Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor si al Personalului Contractual (SNPPC), a declarat, pentru News.ro, ca la protestul de sambata sunt asteptati peste 7.000 de politisti din Bucuresti si din tara, manifestatia urmand sa inceapa in jurul orei 10.00, pentru ca, la ora 12.00, protestatarii sa plece in mars spre Piata Victoriei, pe traseul Piata Revolutiei - Strada Dem I. Dobrescu - Bulevardul Magheru - Bulevardul Lascar Catargiu - Piata Victoriei, unde protestul va continua pana la ora 16.00.Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor "Pro Lex", Vasile Lincu, a spus, la randul sau, ca asteapta ca marirea salariilor pentru politisti sa se faca prin ordonanta de urgenta: "Revendicarile sindicatelor SNPPC si Pro Lex sunt legate in special de salarizarea precara a politistilor. Noi vrem sa dea ordonanta de urgenta care sa acorde o crestere salariala de 20 la suta, sporurile sa fie calculate la venitul de acum, nu la cel din 2009, fara plafonul de 30 la suta, pentru ca sporurile sunt calculate in functie de felul muncii, de conditiile de munca si nu justifica plafonarea acestora. Toate solicitarile sunt prin raportare la acte normative care s-au adoptat in regim de urgenta pentru alte categorii de bugetari. Practic, cred ca este suficient de sugestiv faptul ca 84.000 de angajati din MAI sunt salariati la nivelul minim pe economie. Solicitam sa nu se atinga de legea pensiilor militare, lege foarte buna, obtinuta cu greu", a spus Lincu.Intrebat daca se pune problema unei greve, liderul sindical nu a exclus posibilitatea, mentionand ca un astfel de protest nu va fi sustinut de sindicate, deoarece ar incalca legea: "Desi realitatea a demonstrat ca acest lucru (greva, n.r.) conduce la schimbari imediate, politistii au aceasta interdictie, nu putem sa le solicitam sa incalce legea, dar nu excludem si posibilitatea ca oamenii sa decida in mod spontan, neorganizat, sa apeleze la aceasta forma. Nu va fi sustinuta de sindicate, dar poate fi luata in calcul ca o reactie a oamenilor", a spus Vasile Lincu.Pentru mitingul de sambata, incepand cu ora 8.00, traficul rutier este restrictionat, progresiv, pe Soseaua Kiseleff, intre Strada Arhitect Ion Mincu si Piata Victoriei. Intre orele 9.00 si 12.00, traficul va fi restrictionat pe Strada Academiei, intre Strada Ion Campineanu si Strada Dem I. Dobrescu.In Piata Victoriei, traficul se va desfasura pe doua benzi de circulatie pe sens, in fata cladirii Guvernului, intre Bulevardul Aviatorilor si Calea Victoriei, respectiv Bulevardul Lascar Catargiu, iar traficul rutier de pe Strada Paris si de pe Bulevardul Iancu de Hunedoara va directionat catre Bulevardul Aviatorilor.