Mars pentru Europa organizat sambata in Bucuresti, la aniversarea de 60 de ani a Uniunii Europene

"Timp de 60 de ani, Comunitatea Europena si apoi Uniunea Europeana au contribuit la asigurarea pacii in Europa, a prosperitatii si progresului. Pentru cei care cred intr-o Europa puternica, unita si democratica, este timpul sa se ridice in picioare. Impotriva nationalismului si populismului. Pentru o Europa a unitatii impotriva diviziunilor si zidurilor din uniune. Pentru o Europa unita, care isi respecta angajamentele de pace, libertate, securitate, prosperitate. Pentru o Europa a solidaritatii si responsabilitatii comune. Pentru o Europa care protejeaza interesele si valorile europene in lume. Pentru o Europa a democratiei, care ofera cetatenilor europeni forta. Pentru o Europa a sperantei, impotriva unei Europe a fricii. Pentru un plan de relansare si desavarsirie a unitatii politice europeane¬, se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Manifestantii se vor intalni in Piata Victoriei la ora 12:00, urmand ca la 14:30 sa elibereze 300 de baloane cu heliu in acelasi timp cu participantii din celelalte orase europene, iar dupa ora 15:00, acestia vor pleca in mars spre Piata Universitatii si retur.In timpul marsului, 20 de voluntari vor purta steagul Uniunii Europene.Evenimentul este organizat de comunitatea "Coruptia ucide" in colaborare cu organizatia europeana "We are Europe".