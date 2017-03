Curtea de Apel Pitesti a respins contestatia in anulare depusa de sotii Iohannis pentru ca argumentele invocate de avocati echivalau cu un "recurs la recurs"

Avocatii sotilor Klaus si Carmen Iohannis, care au formulat contestatie in anulare la decizia Curtii de Apel Brasov prin care au pierdut casa din centrul Sibiului au invocat in contestatia depusa la Curtea de Apel Pitesti mai multe erori materiale ale instantei de recurs.Erorile invocate de aparatorii sotilor Iohannis au fost insa considerate de catre Curtea de Apel Pitesti fie critici aduse la aprecierile Curtii de Apel Brasov, fie nemultumiri ale contestatarilor fata de decizia instantei de recurs."Un al treilea motiv al contestatiei in anulare il constituie faptul ca instanta s-ar fi aflat intr-o eroare cu privire la validitatea unui inscris esential atat in stabilirea masei succesorale ramase de pe urma defunctei..., cat si in aprecierea bunei-credinte a partilor semnatare ale contractului nr. 924, respectiv testamentul olograf semnat de... Si in privinta acestui motiv Curtea retine ca nu se invoca o eroare materiala a instantei de recurs, ci se critica chiar aprecierea acesteia din urma asupra validitatii unui inscris (un testament), respectiv o presupusa greseala de judecata", se arata in motivarea Curtii de Apel Pitesti.Astfel, judecatorii fac trimitere la ideea ca, prin documentul depus la Curtea de Apel Pitesti, contestatarii ar fi facut, in unele dintre motivele invocate in contestatie, un "recurs la recurs"."O apreciere de natura insuficientei "cercetari a succesiunii hotararilor judecatoresti depuse la dosarul cauzei", cat si aceea ca nu s-a cercetat corespunzator o hotarare judecatoreasca, nu constituie decat contestari a celor retinute de instanta de recurs si a modalitatii in care aceasta a analizat si a solutionat unul din punctele litigioase ale cauzei, respectiv o posibila greseala de rationament a acesteia si implicit formularea unui recurs la recurs" mentioneaza documentul citat.In plus, Curtea de Apel Pitesti constata si ca motivele invocate in contestatia in anulare nu fac referire la greseli materiale, ci sunt, mai degraba, nemultumiri ale contestatarilor."Astfel, toate aprecierile acestora de mai sus nu sunt decat motive de recurs pe care le invoca impotriva unei decizii pronuntate in solutionarea unui recurs, ceea ce este inadmisibil. Se critica in mod evident rationamentul instantei de recurs in solutionarea acelui element privind inscrisul reprezentat de certificatul nr. ... si de efectele pe care le produce. In consecinta, motivul este neintemeiat", retine Curtea de Apel Pitesti.Acest argument apare in motivarea respingerii mai multor argumente invocate de avocatii sotilor Iohannis."Ceea ce invoca contestatarii este o nemultumire in ceea ce priveste judecata efectuata de catre instanta de recurs, respectiv aprecierile acesteia asupra unora dintre aspectele deduse judecatii (cum a interpretat un act autentic - hotararea judecatoreasca), iar nu o simpla eroare materiala", se mai arata in documentul citat.In acest context, Curtea de Apel Pitesti considera ca argumentele invocate de contestatari nu sunt motive de contestatie in anulare."Greseala materiala nu trebuie sa fie nici rezultatul modului in care instanta ar fi inteles s aprecieze o proba sau sa interpreteze un text de lege, pentru ca altfel s-ar ajunge pe o cale ocolita la judecarea inca o data a aceluiasi recurs. Criticile vizand pretinse greseli de judecata, respectiv de apreciere a probelor si de interpretare a unor dispozitii legale de drept substantial sau procedural, nu se circumscriu motivelor expres si limitativ prevazute de lege pentru contestatia in anulare ci reprezinta, de fapt, adevarate motive de recurs", mai noteaza Curtea de Apel Pitesti in decizia civila prin care respinge contestatia in anulare formulata de sotii Iohannis.In 22 februarie, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au pierdut definitiv casa din centrul municipiului Sibiu, dupa ce Curtea de Apel Pitesti le-a respins irevocabil contestatia in anulare la decizia Curtii de Apel Brasov. In plus, cei doi trebuie sa achite cheltuieli de judecata catre mai multi dintre intimatii din proces.