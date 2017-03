VIDEO Un iesean venit cu prietena la spital a muscat un barbat de gat si de ureche, pe motiv ca acesta se uita insistent la iubita sa

Incidentul s-a petrecut in Unitatea de Primire Urgente a spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi, fiind necesara interventia agentilor de paza ai unitatii medicale.Tanarul a intrat impreuna cu prietena sa in UPU, aceasta fiind preluata imediat de medici, iar la scurt timp s-a dus la un alt barbat, aflat pe un scaun in incinta unitatii medicale, si l-a muscat de gat si de o ureche, reprosandu-i ca se uita prea insistent la fata cu care venise.Cei doi s-au lovit cu pumnii si picioarele in camera de asteptare de la UPU, tinerii fiind calmati cu greu de agentii de paza din cadrul spitalului.Medicii afirma ca agresorul este cunoscut pentru vizitele sale dese la spital, din cauza consumului de substante interzise. De aceasta data, el venise cu prietena la spital, dupa ce aceasta intrase in sevraj, tot pe fondul consumului de substante interzise."Tanarul s-a prezentat la spital cu o pacienta tanara, care se afla in sevraj la anumite substante interzise pe care le consumase. In timp ce tanara era tratata, s-a constatat ca persoana care o insotea, un barbat care a avut mai multe prezentari in urgente pentru manifestari de tip sevraj, a agresat un alt apartinator care se afla in spatiul de asteptare", a declarat vineri medicul Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi.La fata locului, s-a deplasat un echipaj de Politie, fiind deschis dosar penal pe numele agresorului, pentru loviri si alte violente. Acesta le-a spus politistilor ca totul s-a petrecut pe fondul geloziei si ca a fost deranjat de privirile insistente ale barbatului la adresa prietenei sale.Totodata, au fost recoltate probe biologice de la cei doi barbati implicati in incident.Atat agresorul, cat si victima acestuia au necesitat ingrijiri medicale, insa nu a fost necesara internarea lor in spital.