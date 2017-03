Inspectia Judiciara cere o noua actiune disciplinara impotriva fostei judecatoare Camelia Bogdan

Potrivit unor oficiali din IJ, inspectorii au exercitat actiunea disciplinara impotriva fostei judecatoare Camelia Bogdan, pentru incalcarea dispozitiilor art. 99 lit.o) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu privire la nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.In mod concret, Camelia Bogdan, fosta judecatoare la Sectia penala a Curtii de Apel Bucuresti, ar fi primit mai multe dosare spre judecare, in ianuarie 2016, care initial fusesera repartizate unui alt judecator, dar care intrase in concediu.Dupa ce judecatorul titular a revenit din concediu, Camelia Bogdan ar fi pastrat un dosar, in care a dispus, in luna mai 2016, confiscarea unor sume de bani, printre cei vizati fiind si notarul Jan Andrei, sotul Laurei Andrei, sefa Tribunalului Bucuresti.Inspectia Judiciara considera ca fosta judecatoare Camelia Bogdan a incalcat dispozitiile legale privind repartizarea aleatorie si continuitatea completului de judecata, deoarece a pastrat acel dosar si l-a finalizat, desi era obligata sa il transmita judecatorului titular.In consecinta, Inspectia Judiciara solicita Consiliului Superior al Magistraturii inceperea cercetarii disciplinare impotriva Cameliei Bogdan.Pe 8 februarie, Camelia Bogdan a fost exclusa din magistratura, in urma unei decizii a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Motivul excluderii l-a constituit faptul ca judecatoarea Camelia Bogdan, unul dintre cei doi magistrati care l-au condamnat la 10 ani de inchisoare pe Dan Voiculescu, s-ar fi aflat in incompatibilitate/conflict de interese, deoarece ar fi predat in 2014 in cadrul unui seminar de prevenire a fraudei si coruptiei functionarilor APIA, institutie subordonata Ministerului Agriculturii, care a fost parte civila in dosarul ICA.