Le Monde o include pe Laura Codruta Kovesi in cadrul "generatiei in ascensiune a Europei"

"Au intre 30 si 46 de ani. Romanca, olandez, scotian sau german, sunt toti pro-europeni convinsi", scrie Le Monde.Cotidianul francez afirma ca Laura Codruta Kovesi, "cu profilul sau de fost baschetbalista si cu reputatia de inflexibilitate", a devenit "eroina miscarii masive a societatii civile impotriva guvernului, care a avut loc in toate orasele din Romania in aceasta iarna"."Intr-o tara in care lupta anticoruptie este majoritar vazuta ca un bun dobandit al aderarii la UE, in 2007, acest magistrat de 43 de ani s-a bazat intotdeauna, cu abilitate, pe principiile si organismele europene pentru a se ocupa de responsabilii politici locali, inclusiv cei mai puternici", potrivit sursei citate.Alaturi Kovesi, Le Monde ii mai nominalizeaza pe Jesse Klaver, 30 de ani, seful ecologistilor olandezi, care au obtinut un scor foarte bun la recentele alegeri parlamentare, premierul scotian Nicola Sturgeon (46 de ani) si europarlamentarul german Manfred Weber (44 de ani).