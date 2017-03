Ministrul Sanatatii sustine ca a primit asigurari ca pacientii cu transplant pulmonar vor putea continua tratamentul la Viena

"Astazi (vineri, n.red.) am trimis scrisori catre ministrul austriac al Sanatatii, Consiliul Municipal din Viena si directorul Spitalului AKH prin care a am rugat sa li se permita pacientilor romani care au facut transplant in respectiva clinica sa continue tratamentul postoperator. Am avut discutii cu profesorul Klepetko (seful Programului de Transplant Pulmonar de la clinica universitara AKH din Viena, n.r.) mi-a sugerat un anume orar si scadentar pentru a debloca situatia. L-am contactat si pe presedintele Eurotransplant. M-a asigurat ca va prelungi scrisoarea de intentie intre Romania si Eurotransplant", a declarat Florian Bodog.El a precizat ca a vorbit de doua ori cu ministrul austriac al Sanatatii: "Am vorbit de doua ori la Ministrul Sanatatii din Austria solicitand o interventie politica pentru a ridica discutiile de la nivelul Eurotransplant la ministere. Ministrul Sanatatii mi-a promis ca se va implica personal in aceasta situatie. Mi-a cerut sa fac si o scrisoare oficiala pe care am trimis-o deja la Ministerul Sanatatii din Austria, la Consiliul Municipiului Viena si managerului AKH. Pacientii in evaluare la AKH nu opresc evaluarea, singurul lucru pe care il asteapta este sprijin politic pentru reluarea operatiilor. Clinica AKH nu are capacitate sa ia mai multi pacienti decat are. Vom reglementa modul in care pacientii au acces la tratament, nu oprim accesul la tratament al pacientilor la Viena."In ceea ce priveste situatia transplantului pulmonar de la Spitalul Sfanta Maria din Capitala, Bodog a spus ca decizia privind realizarea operatiilor apartine echipei medicale de acolo: "Spitalul este inclus in programul national cu transplant hepatic. Se va analiza si transplantul pulmonar. Decizia privind operatiile apartine echipei medicale de acolo."