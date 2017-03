Juncker, avertisment catre Donald Trump: Nu incurajati alte tari sa plece din UE, riscati un nou razboi in Balcanii de Vest

Intr-un interviu publicat vineri de Financial Times, Juncker spune ca a spus acest lucru in fata vicepresedintelui american Mike Pence, in timpul vizitei acestuia la Bruxelles, luna trecuta, cand s-a declarat uluit de sprijinul lui Trump pentru Brexit."I-am spus vicepresedintelui: 'nu spuneti asta, nu invitati altii sa plece, pentru ca daca Uniunea Europeana se prabuseste veti avea un nou razboi in Balcanii de Vest'", a povestit el, pentru FT.Dintre cele sapte tari provenite din fosta Iugoslavie, devastata de razboaie la inceputul anilor 1990, doar doua au aderat de atunci la UE - Slovenia si Croatia.Dar Juncker considera periculoasa ideea suprimarii oricarei perspectiva de aderare pentru celelalte tari din regiune. "Daca le lasam singure - Bosnia-Hertegovina, Republica Srpska, Macedonia, Albania, toate aceste tari - veti avea un nou razboi", a subliniat el.Republica Srpska este entitatea sarbilor din Bosnia-Hertegovina. Aceasta tara facea parte din fosta Iugoslavie alaturi de Macedonia, Serbia, Muntenegruy, Serbia, Slovenia si Croatia, in timp ce Albania a fost o tara distincta.Conflictele sangeroase care au urmat destramarii Iugoslaviei s-au soldat cu 130.000 de morti si milioane de refugiati.