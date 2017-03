Starea romancei ranite in atacul de la Londra ramane grava, dar a inregistrat "evolutii pozitive"

Romanca ranita in atac este o arhitecta in varsta de 29 de ani din Constanta



"Cetateanul roman ranit in incident a fost externat si se afla in afara oricarui pericol, in timp ce partenera acestuia se afla sub ingrijire medicala. Starea sa, desi ramane in continuare grava, este stabila, fiind inregistrate unele evolutii pozitive. Ambasada Romaniei, impreuna cu autoritatile britanice, acorda familiei intreaga asistenta necesara. Ambasada Romaniei foloseste aceasta ocazie pentru a comunica publicului si reprezentantilor mass-media rugamintea familiei de a i se respecta, in aceste momente extrem de dificile, intimitatea si de a-i fi respectat dreptul la viata privata", se arata in comunicat.Ambadada Romaniei in Marea Britanie mai precizeaza ca informatii viitoare legate de starea de sanatate a pacientei vor fi aduse la cunostinta publicului doar cu acordul familiei.Cei doi romani raniti la Londra formau un cuplu si urmau sa se casatoreasca, a declarat joi ambasadorul roman in Regatul Unit, Dan Mihalache.Romanii venisera ca turisti in capitala britanica si sarbatoreau acolo ziua unuia dintre ei.Romanca ranita grav in atac este o arhitecta in varsta de 29 de ani din Constanta, care mergea impreuna cu partenerul sau, tot roman, pe pod, cand teroristul, la volanului unei masini 4x4, a intrat in pietoni, inainte de a injunghia mortal un politist, la intrarea in Parlamentul britanic.Presa britanica a difuzat imagini cu momentul in care arhitecta romanca din Constanta a fost aruncata de pe podul Westminster, in momentul in care autorul atacului terorist.Deocamdata nu este clar daca tanara de 29 de ani s-a aruncat in apa pentru a evita masina sau a fost proiectata in urma impactului.Romanca a suferit in noaptea de miercuri spre joi o interventie chirurgicala in vederea eliminarii un cheag de sange pe creier, operatie reusita, a precizat ambasadorul roman la Londra, Dan Mihalache.Medicii britanici au decis transferul ei la un alt spital din Londra cu aparatura mai adecvata situatiei ei, lucru care s-a intamplat deja joi dimineata.