O bomba tinuta intr-o anexa de gospodarie la Muereasca (jud. Valcea) a explodat in urma unui incendiu de vegetatie

Aceasta a precizat ca bomba era tinuta intr-o anexa veche si nu au mai fost gasite alte materiale explozive in respectiva anexa.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, in cazul incendiului de vegetatie uscata urmat de explozia unei bombe, politistii au intocmit dosar penal si pentru distrugere si vatamare corporala din culpa, avand in vedere ca incendiul de vegetatie urcata ce s-a extins la anexa in care se afla bomba ar fi fost provocat de o femeie. Aceasta a suferit arsuri usoare si a fost dusa la spital de un echipaj de Ambulanta.O bomba de aruncator de 120 mm a explodat in urma cu doua zile la Muereasca, in timpul unui incendiu de vegetatie uscata, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu.El a precizat ca in urma exploziei bombei, care provine probabil din Al Doilea Razboi Mondial, nu au fost victime."Pentru stingerea incendiului de vegetatie uscata de la Muereasca a intervenit serviciul voluntar din localitate. Incendiul s-a extins la o anexa in care se afla elementul de munitie si acesta a explodat. In urma exploziei nu au fost victime. Echipajul specializat de la ISU Valcea a fost solicitat sa intervina dupa ce s-a produs explozia", a explicat Catalin Popescu. In zona, in satul Muereasca de Jos, s-a deplasat echipajul pirotehnic al ISU Valcea, insa munitia a explodat inainte de sosirea pompierilor specializati.Potrivit unui comunicat al ISU Valcea, pompierii militari au fost solicitati joi, 23 martie, in comuna Muereasca, sat Muereasca de Jos, pentru asanarea terenului de munitie ramasa neexplodata. "In timpul unui incendiu de vegetatie uscata, a fost descoperita o bomba de aruncator de 120 mm, care a explodat inainte de sosirea echipajului specializat. Echipajul pirotehnic a intervenit in satul Muereasca de Jos, pentru cercetarea, detectarea, identificarea tipului de munitie. In urma exploziei, nu s-au inregistrat victime", se arata in comunicat.Pompierii din judetul Valcea au intervenit joi pentru stingerea a sase incendii de vegetatie uscata care au cuprins o suprafata de 242 de hectare.