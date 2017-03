SURSE Dan Andronic, audiat la IGPR in legatura cu vizita in Serbia, unde s-ar fi intalnit cu Sebastian Ghita/ Consultantul politic a admis ca intre 2 si 4 martie s-a aflat in Serbia unde s-ar fi intalnit cu niste prieteni

UPDATE: Dan Andronic a confirmat pe pagina lui de Facebook ca a fost audiat de politisti dar sustine ca le-a spus ca nu s-a intalnit cu Sebastian Ghita in Serbia sau in alta parte

Dan Andronic le-ar mai fi spus politistilor ca l-a vazut ultima data pe Ghita inainte de a fugi de procurori. Pe data de 15 martie, Andronic a declarat pentru HotNews.ro ca, dar a refuzat sa spuna daca a fost sau nu in Serbia in ciuda intrebarilor insistente.HotNews.ro a mai scris pe data de 15 martie ca doi ofiteri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ar fi plecat in Serbia inca de la inceputul lunii cu scopul de a colabora cu autoritatile sarbe pentru ca Sebastian Ghita sa nu paraseasca tara.Pe data de 10 ianuarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, fiind dat in urmarire internationala din data de 5 ianuarie. Problema e ca Serbia nefiind in UE, Ghita ar trebui extradat, o procedura mai complicata, deoarece mandatul european de arestare poate fi pus in executare doar pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.De la disparitia sa, Romania TV, post de televiziune controlat de Sebastian Ghita, a difuzat mai multe inregistrari in care fostul deputat face acuzatii grave la adresa procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi. Acuzatiile l-au vizat si pe fostul prim-adjunct Florian Coldea, care intre timp a fost scos cu totul din sistem.Ghita a aparut ultima data in public pe data de 19 decembrie, cand a intervenit la Romania TV pe tema procurorului Negulescu. Ghita trebuia sa se prezinta public in data de 21 decembrie la DNA Ploiesti, pentru noi audieri in asa numitul dosar Ponta – Blair insa la termenul stabilit s-au prezentat doar avocatii.La sfarsitul luni februarie, procurorii anticoruptie au deschis un nou dosar penal impotriva lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind acuzat ca a cerut peste 50 milioane de euro de la diverse firme IT pentru ca acestea să obţină contracte cu statul.