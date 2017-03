Guvernul PSD mareste preturile la vaccinuri si reduce pretul pentru mai putine medicamente decat promisese in campanie. Reprezentantii pacientilor: A fost o intelegere intre Guvern si producatorii de medicamente

Precizam ca informatiile din acest articol au la baza, text care poate suferi modificari la publicarea in Monitorul Oficial.Intr-o dezbatere publica desfasurata astazi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat introducerea unui Catalog Public al preturilor la medicamente care duce la marirea tuturor preturilor maximale pentru medicamentele care sunt comercializate pe teritoriul Romaniei. Un alt catalog de preturi, numit CANAMED, va ramane in vigoare si va determina preturile la care sunt rambursate medicamentele, acestea ramanand la minimul european.Preturile maximale din Catalogul Public nu vor putea fi insa practicate de farmaciile care au contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Ele vor putea fi practicate de producatorii si distribuitorii care nu au o relatie contractuala cu CNAS (majoritatea nu au o astfel de relatie directa) daca aceste preturi “nu fac obiectul Catalogului national al preturilor medicamentelor, Canamed”. Mai multi experti au precizat pentru Hotnews ca prevederile sunt neclare si lasa loc la interpretari.Situatia nou creata implica, ca pana acum. Pentru ca preturile romanesti sa nu influenteze negativ preturile medicamentelor din alte tari europene s-a decis introducerea celor doua cataloage. Solutia va functiona insa doar daca catalogul cu preturi mai mici, CANAMED, nu va mai fi public vizibil/accesibil.Chestiunea necesitatii “invizibilitatii CANAMED” a fost de altfel adusa in discutie de reprezentantii industriei farmaceutice in timpul dezbaterii de astazi. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a oferit clarificari suplimentare. Ordinul prevede expres doar obligatia publicarii preturilor din Catalogul Public, cel cu preturi mari.Practic medicamentele in Romania vor avea doua preturi: unul calculat la minimul european si prezent in CANAMED, celalalt mai mare calculat la media aritmetica a celor mai mici 3 preturi europene si prezent in Catalogul Public. Nu este clar la care din aceste doua preturi vor putea fi vandute in farmacii medicamentele prescrise cu reteta dar care nu sunt rambursate de CNAS. Nu este clar daca farmaciile vor putea vinde acelasi medicament cu reteta la un pret daca reteta este rambursata si la un pret mai mare daca reteta nu este rambursata.Referitor la medicamentele inovative al caror patent a expirat inainte de intrarea in vigoare a acestui ordin, ministrul Sanatatii a declarat ca se bizuie pe declaratiile pe proprie raspundere a producatorilor de medicamente care, daca preturile acestor medicamente “nu au suferit o eroziune de 35%, vor solicita modificarea preturilor”. Pentru ca aceasta metoda sa functioneze ar fi nevoie de verificarea preturilor din cataloagele de preturi din ultimii cinci pana la zece ani, actiune dificila de intreprins intr-un Minister cu resurse umane limitate. In plus, declaratia ministrului Florian Bodog nu este sustinuta si de textul actului normativ pus in dezbatere.In timpul dezbaterii publice de vineri, reprezentantul organizatiilor de pacienti, Rozalina Lapadatu, a spus, conform Agerpres, ca “decizia anuntata astazi ma nelamureste. Se pare ca a fost o intelegere intre Ministerul Sanatatii, Guvern si producătorii de medicamente si nu stim ce contine aceasta intelegere si daca totusi ne garanteaza accesul la medicamente”.In timpul dezbaterii publice, reprezentantii anumitor companii farmaceutice au multumit ”foarte foarte mult” ministrului Sanatatii.