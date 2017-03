Igor Dodon: Presiunea draconica a BAC-ului exagerat de dificil si stresant trebuie scoasa de pe liceeni!

Dodon este de parere ca sistemul educational din tara vecina necesita o reparatie capitala, ci nu una cosmetica. Cadrele didactice trebuie sa fie mai pregatite, iar intreaga curricula scolara trebuie modificata, in opinia sa.Consilierii prezidentiali Corneliu Popovici si Maxim Lebedinschi au prezentat joi un proiect de reformare a modului in care elevii vor absolvi liceul, care prevede 3 posibile solutii:1. Fiecare elev, fara exceptie, sa primeasca la incheierea studiilor un certificat de finalizare a scolarizarii, chiar daca nu a dat examenele de bacalaureat.2. Liceenii care vor dori sa dea BAC-ul, sa depuna o cerere in acest sens catre administratia scolii. Pana acum, erau nevoiti sa scrie cerere doar cei care nu voiau sa dea BAC. Acum propunem sa fie invers - sa scrie cerere cei care vor sa dea BAC-ul.3. In paralel cu BAC-ul obisnuit, universal, sa existe alternativa unor examene de profil. Mai exact, un licean care va dori sa devina student la arte, sa nu fie obligat sa dea BAC-ul general, ci sa poata alege alte 2-3 discipline, in baza carora sa dea un examen de profil in liceu, iar cu rezultatele de la acel examen sa pretinda un loc la institutiile superioare de profil.Igor Dodon considera ca, in asa mod, "elevii vor fi mult mai motivati, se vor pregati de examene mai cu drag si mai temeinic".