Sindicatele din Politie spun ca protestele vor continua. Miting de amploare anuntat sambata in Bucuresti

Politistii sustin ca, desi, in bilanturi, rezultatele lor sunt din ce in ce mai bune, guvernantii nu-i iau in calcul atunci cand vine vorba despre bani."Salariile de baza, indemnizatiile si sporurile acordate personalului platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale au fost majorate cu 20 la suta fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, iar salariile si sporurile personalului din cadrul institutiilor publice de spectacole sau concerte au fost majorate cu 50 la suta. De majorari substantiale au beneficiat si angajatii din familiile ocupationale Invatamant si Sanatate", spun reprezentantii "Pro Lex" si SNPPC.Ei solicita emiterea unei ordonante de urgenta a Guvernului care sa prevada majorarea salariilor functiei de baza cu 20%, calcularea sporurilor pe baza de pontaj (pentru munca de noapte, pentru conditii grele, pentru sambete, duminici si sarbatori legale lucrate, pentru judiciaristi) la salariul functiei de baza, incepand cu data de 1 aprilie.In cadrul aceleiasi ordonante, liderii de sindicat considera ca trebuie sa se regaseasca si plata asigurarii serviciului de interventie prin chemari de la domiciliu, cu 40 la suta din salariul de functie, la fel ca in cazul medicilor.O alta revendicare priveste eliminarea plafonului de 30% din salariul functiei de baza pentru sporuri, compensatii, prime si indemnizatii individuale, dar si acordarea unei majorari de 100 la suta (fata de 75 la suta cat este acum) pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.