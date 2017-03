Legea "superimunitatii" avocatilor, promulgata de Klaus Iohannis

In luna ianuarie, Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata o obiectie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind modificarea si completarea Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Legea fusese contestata la Curtea Constitutionala, in noiembrie anul trecut, de Guvernul Ciolos.Legea care reglementeaza meseria de avocat a fost adoptata toamna trecuta de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Printre cele mai importante modificari se numara acordarea unei "superimunitati" a avocatilor - s-a eliminat conditia informarii "de indata" asupra interceptarii realizate, iar decanul baroului sau un reprezentant al acestuia nu mai trebuie sa fie prezent la efectuarea perchezitiilor in biroul avocatului.Potrivit proiectului de lege, "raportul" dintre avocat si client nu poate face obiectul unei interceptari si nu pot fi ridicate inscrisurile care contin comunicari intre client si avocatul sau si inscrisurile care contin consemnari efectuate de catre avocat cu privire la aspecte referitoare la apararea clientului.Comisia juridica introdusese o exceptie pentru situatia in care "din probe rezulta suspicunea rezonabila ca avocatul a comis infractiuni in exercitarea activitatilor specifice profesiei", insa aceasta nu a trecut de plen, la propunerea deputatului UDMR Mate Andras.Modificarile aduse legii de comisia de specialitate din Parlament, prin care practic s-ar fi eliminat acea superimunitate, adica prevederea ca inscrisurile sa poata fi ridicate atunci cand "din probe rezulta suspicunea rezonabila ca avocatul a comis infractiuni in exercitarea activitatilor specifice profesiei", au fost respinse in plenul Camerei Deputatilor. Acest lucru s-a intamplat dupa ce deputatul UDMR Mate Andras, de profesie avocat si unul dintre initiatori, a criticat modificarile, despre care a spus ca reprezinta "un atentat asupra dreptului la aparare".